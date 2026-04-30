Anuncian refuerzo en fiscalizaciones en terminales para combatir buses “piratas”

Durante la jornada de este jueves y en la antesala de un nuevo fin de semana largo, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, lideró una nueva jornada de fiscalización en los terminales de buses, con el fin de controlar los diferentes servicios que saldrán desde la Región Metropolitana.

El operativo contó con la participación de Carabineros, y tendrá un especial foco en los servicios “piratas” que operan alrededor de los terminales.

Según señaló el subsecretario, “junto a la División de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, vamos a estar desplegados durante toda la jornada controlando como es habitual las condiciones técnicas de los servicios interurbanos y rurales, pero también prestando especial atención a los servicios irregulares que, principalmente, se ofrecen de manera nocturna en las cercanías de los terminales”.

Junto con esto, explicó que “vamos a extender nuestra presencia junto a Carabineros hasta la noche, para así detectar y sacar de circulación a todos quienes de manera inescrupulosa ofrecen este tipo de viajes piratas que afectan a la seguridad de la ciudadanía”.

Durante este nuevo fin de semana largo se espera que más de 788 mil personas utilicen los servicios de los principales rodoviarios de la capital.

Respecto a los controles, el teniente coronel, Carlos Cortés, Prefecto de Tránsito de la Región Metropolitana, señaló que el despliegue contempla “las principales arterias del país con la finalidad de poder detectar y también infraccionar a la gente que incumple las principales causas que originan siniestros de tránsito”.

“Quiero agradecer la colaboración de Carabineros de Chile, quienes de manera diaria están presentes en los operativos que desarrollamos. A la fecha este trabajo ha permitido concretar más de 27 mil controles a servicios interurbanos y rurales, donde el 13% de estos ha presentado problemas que han terminando en una infracción”, señaló la jefa de la División de Fiscalización del MTT, Marcela Fuentes.

A la fecha se han controlado a 64.487 pasajeros a nivel nacional. De estos, 1.956 han sido citados al juzgado de policía local por no usarlo, arriesgando una multa que puede llegar a los 104 mil pesos.

Las autoridades además recordaron que para esta fecha en 2025 fallecieron un total de 23 personas en siniestros de tránsito.

Ante esto el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, expresó que “el llamado es a las personas a estar concentradas en el entorno y a manejar con responsabilidad. Durante este fin de semana largo, se reforzará el trabajo conjunto con fiscalización y Carabineros, con especial atención en zonas rurales, donde lamentablemente se concentra la mayor cantidad de fallecidos. Pero ninguna de estas medidas será suficiente si no hay responsabilidad individual”.