Winter y megarreforma del gobierno: “Es retrotraer la construcción de un Estado desde el triunfo de Pedro Aguirre Cerda”

En una contexto de conversaciones por el proyecto de megarreforma del gobierno, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter enfatizó que su partido está abierto a agotar todas las instancias de conversación a pesar de las grandes diferencias que mantienen con la propuesta de más de 200 páginas del Ejecutivo.

Esta semana, el Frente Amplio tuvo una reunión con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, en la que habrían pedido principalmente separar de la iniciativa los temas de reforma tributaria con aquellos vinculados a la reconstrucción.

Respecto a este último punto, habían comprometido el apoyo completo de la bancada en materias de reconstrucción. Sin embargo, desde el gobierno habrían descartado que finalmente se evalúe una separación de la reforma.

Así las cosas, en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario enfatizó que las conversaciones con el Ejecutivo han resultado complejas.

“¿Cómo converso yo con un gobierno en donde el Presidente en un exabrupto frente a un micrófono me injuria, me acusa de delitos, delitos que él no ha denunciado siendo funcionario público?“, se preguntó al respecto, agregando sobre el tema también las críticas sobre el Frente Amplio realizadas por representantes del oficialismo.

“Nosotros vamos a agotar cualquier herramienta y nos vamos a sentar a conversar con el que sea, porque esto es muy grave”, añadió Winter.

“Esto no es retrotraer la reforma de Bachelet, como se ha querido decir. El que diga eso yo creo que está haciendo mal un ejercicio en la calculadora. Esto es retrotraer la construcción de un Estado desde el triunfo de Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que es eso es más o menos el calado de lo que se propone ”, enfatizó a continuación.

Por otro lado, también fue consultado respecto a que aspectos de la iniciativa considera que tendrían “vicios de constitucionalidad”.

Sobre ello, uno de los puntos de los que fue más crítico fue la invariabilidad tributaria a inversiones desde los US$50 millones, de la que señaló que presentaba un piso “muy bajo” y que era equivalente al propuesto en el DL 600 de 1974, durante la dictadura militar.

“Yo creo que debería estar por los 350 millones. Por lo tanto, (Jorge) Quiroz está siendo mucho más radical que Pinochet. Quiroz es más radical que Pinochet desde el punto de vista de la invariabilidad tributaria , solo en ese contexto”, explicó.

Poduje y recortes pedidos por Hacienda

El parlamentario frenteamplista también abordó los comentarios realizados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a los recursos disponibles en la cartera para la reconstrucción.

Consultado sobre si desde Hacienda le habrían solicitado recortar programas, lanzó: “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”.

Al respecto, Winter señaló que “el ministro Poduje advierte, al igual como lo hemos advertido nosotros, que su plan de gobierno de construir una cierta cantidad de viviendas, de invertir una cierta cantidad de desarrollo urbano del país, es incompatible con el plan deficitario que tiene el ministro Quiroz. No son posibles las dos cosas”.

“Entonces por eso Poduje nos dice ´mi único jefe es el presidente Kast´, que es el que me mandó a construir vivienda, no el que me está mandando a gastar menos en la construcción de vivienda ”, agregó sobre el asunto.

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