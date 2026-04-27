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    Tras cita en La Moneda: FA advierte su rechazo a idea de legislar si megarreforma no separa reconstrucción y ajuste fiscal

    Desde la colectividad de oposición plantearon que sí están por apoyar la iniciativa destinada a familias afectadas por los incendios y apuntaron que "no puede ser puesta en la balanza junto con una megarreforma tributaria que pretende rebajar los impuestos a los superricos”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidenta del Frente Amplio Constanza Martínez, junto al senador Diego Ibáñez y las diputadas Gael Yeomans y Emilia Schneider.

    A las 15.30 horas, representantes del Frente Amplio llegaron hasta La Moneda para reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, para dar cuenta de sus reproches a la megarreforma ingresada por el gobierno al Congreso.

    A la reunión en Palacio acudió la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, el senador Diego Ibáñez, y las diputadas y jefas de bancada Gael Yeomans y Emilia Schneider.

    En concreto, los frenteamplistas solicitaron el Ejecutivo separar en el proyecto lo que concierne a reconstrucción por incendios y lo que apunta a un ajuste fiscal.

    En un punto de prensa al término del encuentro, Martínez planteó que “el gobierno sabe hoy que cuenta con los votos del Frente Amplio si es que se quiere avanzar en elementos de la reconstrucción. Es un tema que nos duele profundamente, que parte de nuestros representantes han visto en terreno, hemos estado en trabajo voluntario, hemos visto a las familias sufriendo por una situación que no puede ser puesta en la balanza junto con una megarreforma tributaria que pretende rebajar los impuestos a los superricos”.

    “Son temas que son distintos, y por lo tanto, creemos que lo más razonable, lo más claro para el país es poder dividir esas discusiones precisamente para que puedan discutirse en su mérito. Un tema tan fundamental como la inviabilidad tributaria que puede tener efecto por generaciones merece más que simplemente un voto de diferencia. Sabemos que eso puede darse en el Congreso pero para darle estabilidad y certeza al país es necesario que se incorporen otras visiones, otros elementos y acá nosotros tenemos una diferencia fundamental respecto a la capacidad que tenga este proyecto de generar crecimiento, de generar empleo”, remarcó.

    Y dijo que si se mantiene como está, el FA votará en contra de la idea de legislar. “Nosotros hoy día no estamos de acuerdo con el proyecto que se ha mal llamado el proyecto de reconstrucción y que a nuestro juicio es un proyecto para los superricos (...) nosotros vinimos a plantear la necesidad de que se pueda discutir separadamente, si ellos insisten en esa postura, donde pasan gato por liebre, sin duda vamos a estar rechazando, que es lo que vinimos a plantear hoy día también con mucha claridad”.

    La líder frenteamplista además apuntó a la controversia por las recomendaciones de Hacienda a la Dirección de Presupuesto para descontinuar programas sociales y que desde el gobierno calificaron como un error comunicacional.

    “También nos parece muy relevante todo lo referente a los recortes presupuestarios. Vemos que acá no hay un error comunicacional como se ha querido plantear, sino más bien una decisión de achicar el Estado y las prestaciones sociales”, acusó.

    En ese sentido, sostuvo que el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional “confunde a la ciudadanía, porque plantea cambios que son muy regresivos, que implican un golpe directo a que el costo de esta crisis la paguen las familias trabajadoras, y no quienes más tienen en nuestro país. Y por lo tanto, frente a eso, tenemos que tener un discurso claro, dialogante sin duda, pero honesto, que es lo que venimos a plantear el día de hoy”.

    Valparaiso, 8 de abril 2026 El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot, durante la comision de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Previo a la cita FA, García Ruminot, que previamente se reunió con el Partido Comunista, reafirmó la postura del gobierno de no separar la megarreforma.

    “Para nosotros el proyecto es uno solo. El proyecto es un conjunto armónico de medidas, creemos firmemente que es un proyecto plenamente ajustado a las normas constitucionales”, señaló

    El ministro recalcó que si bien están abiertos a “seguir escuchando sobre materias específicas del proyecto, por supuesto que el proyecto se sigue tramitando, ya está funcionando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya han creado también una mesa de trabajo y, por lo tanto, creemos que cuanto antes, cuanto más pronto esté despachada esta iniciativa, por las implicancias que tiene, porque la necesitamos para aumentar la inversión, la necesitamos para aumentar el empleo, la necesitamos para que también nuestras arcas fiscales estén mucho más equilibradas, cuanto más pronto lo hagamos, mucho mejor”.

    Más sobre:Frente AmplioFAConstanza MartínezDiego IbáñezGobiernoSegpresJosé García RuminotMegarreforma

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