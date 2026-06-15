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    Icare incorpora a Antonio Büchi, Andrea Tokman y Marcela Angulo a su directorio

    Los tres nuevos directores comenzarán en julio en reemplazo de Holger Paulmann, Agathe Porte y Susana Claro, quienes cumplieron su periodo.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    Antonio Büchi, CEO de Entel. Andres Perez

    En el marco de la asamblea anual de socios que se celebró este lunes el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) renovó parcialmente su directorio, incorporando desde el primero de julio a Antonio Büchi, Andrea Tokman y Marcela Angulo.

    Los nuevos directores ingresan en reemplazo de Agathe Porte, Susana Claro y Holger Paulmann. Las dos primeras cumplieron su segundo y último periodo como integrantes, mientras que este último deja la presidencia de Icare, siendo sucedido por Renzo Corona.

    Antonio Büchi, es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts in Economics de la Universidad de Chicago. Desde hace más de 25 años es parte de Entel y el año 2011 asumió como CEO de la compañía.

    Andrea Tokman, es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph.D. en UC Berkeley. Directora de empresas de diversos sectores como Enex, Techpack y DUOC UC. Actualmente, también es consejera electa de Sofofa. Ha sido economista jefe de Quiñenco, asesora principal del presidente del Banco Central e investigadora en política monetaria, cambiaria y mercado laboral.

    Marcela Angulo, es ingeniera civil, con doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y actualmente es directora de la sede de Santiago de la misma casa de estudios, presidenta del directorio del CFT Lota Arauco y Directora independiente en las empresas Colbún y Suralis. Fue gerente de Capacidades Tecnológicas en Corfo, gerente Corporativo de Sustentabilidad de la minera AngloAmerican y anteriormente gerente de la División de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático de Fundación Chile.

    ICARE da la bienvenida a sus tres nuevos directores, cuya diversidad de experiencias y visiones será un gran aporte para seguir fortaleciendo el vínculo entre el mundo empresarial y los desafíos del país, impulsando el crecimiento, la productividad y la colaboración público-privada.

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