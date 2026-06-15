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    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    También se constató dicho otorgamiento irregular a funcionarios municipales y a familiares, con un potencial conflicto de intereses, por lo que la lista se derivó al Ministerio Público. Entre las comunas con más permisos de circulación otorgados a vehículos con multas se encuentran Santiago (7.356 casos), Estación Central (6.924) y Providencia (5.727).

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 de la Contraloría General de la República constató la entrega de permisos de circulación de manera irregular, ya que al momento de la renovación los vehículos presentaban multas impagas o, por contraparte, sus dueños se encontraban en el registro de infractores de Transantiago.

    El documento de la CGR, publicado este lunes, analizó la entrega de estos permisos en las 345 municipalidades del país, en el período 2022 y 2025. Para ello, se cruzaron datos como las patentes de vehículos, el permiso de circulación y la comuna de renovación, con el Registro de Multas de Tránsito no pagadas y con el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

    De acuerdo con la Ley N° 18.287, los vehículos que registren multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar su permiso de circulación a menos que cancelen dichas multas simultáneamente. No obstante, el CIC N° 23 constató que 322 municipios del país (93%) otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación irregularmente, pues dichas multas se mantenían impagas.

    Santiago es la comuna con más casos

    Así, entre las comunas con más permisos de circulación otorgados a vehículos con multas -vulnerando la normativa- se encuentran Santiago (7.356 casos), Estación Central (6.924), Providencia (5.727), Maipú (5.124) y Ñuñoa (3.920).

    Además, el análisis reveló casos de vehículos que acumularon un elevado número de infracciones, como el registrado en Quilicura, que renovó el permiso a un vehículo que al momento de la renovación contaba con 240 multas vigentes. Otro caso se dio en Santiago, donde se renovó a un coche con 149 multas. También figuran este tipo de situaciones en Estación Central (127 multas), Las Condes (124 multas) y Concepción (109 multas).

    A su vez, se constató que algunos vehículos renovaron su permiso con multas en múltiples años consecutivos, incluyendo más de 5.900 vehículos que lo hicieron en tres de los cuatro años analizados.

    El CIC también advirtió eventuales conflictos de intereses, ya que se detectaron 1.172 casos de renovación de permisos a funcionarios del mismo municipio teniendo multas vigentes y otros 7.378 casos en que familiares de funcionarios accedieron al trámite en la misma condición.

    Renovaciones irregulares a infractores del Transantiago

    Por otra parte, la Ley N° 21.083 señala que los órganos del Estado deben suspender la renovación del permiso de circulación a infractores del Transantiago registrados y que sean propietarios de vehículos motorizados.

    Sin embargo, el CIC N° 23 identificó a 62 entidades edilicias que renovaron 497 permisos ilegalmente a personas infractoras. Allí, figuran la Municipalidad de Santiago, que otorgó entre 2022 y 2025, un total de 57 permisos. Le sigue Maipú (49), Renca (31), La Florida (22) y La Pintana (22).

    Tras lo detectado, la Contraloría instruyó que las municipalidades involucradas inicien sumarios administrativos para evaluar eventuales responsabilidades administrativas.

    Asimismo, en aquellos casos en que existe la posibilidad de que se haya cometido delito los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

    Más sobre:ContraloríaContraloría General de la RepúblicaMunicipalidadesPermiso de circulación

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