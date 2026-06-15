Gobierno reafirma candidatura de Valparaíso como sede del Acuerdo BBNJ: “Realizaremos todas las gestiones para lograr los apoyos necesarios”

Cancillería reafirmó este lunes su compromiso con la campaña para la elección de Valparaíso como sede del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés).

“Esta es para nosotros una política de Estado. Para el Gobierno de Chile es de alto interés alcanzar este reconocimiento y realizaremos todas las gestiones para lograr los apoyos necesarios. Este compromiso es una confirmación a nuestra vocación marítima y preocupación por la biodiversidad”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

En ese sentido, la campaña se extenderá entre junio y diciembre de 2026. La decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva será adoptada en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) en enero de 2027.

DPR Valparaíso

Desde el Ejecutivo detallan que la postulación “responde a la importancia que le otorga la política exterior del Estado de Chile al cuidado del océano , en seguimiento a una larga historia de contribuciones que ha hecho el país al Derecho Internacional del Mar".

El anuncio también fue destacado por las autoridades regionales. El delegado presidencial Manuel Millones señaló que “para nosotros como Gobierno es de alto interés poder alcanzar este reconocimiento, instalando en nuestro país esta sede, que es una confirmación a nuestra vocación marítima y a nuestra preocupación por la biodiversidad”.

También se sumó la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien afirmó que ”valoramos y respaldamos la postulación de Valparaíso para convertirse en sede del Secretariado del Acuerdo BBNJ, un tratado histórico que fortalece la protección y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales“.

“Que Valparaíso albergue esta sede es una oportunidad única para proyectar a la ciudad como un referente internacional en ciencia y desarrollo, generando, además, nuevas oportunidades de cooperación, conocimiento y posicionamiento para la región y el país”, concluyó al respecto.