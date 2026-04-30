Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena

Alex Anwandter, uno de los músicos más influyentes del pop latinoamericano contemporáneo, celebrará sus 20 años de trayectoria con un concierto en Movistar Arena el próximo 29 de agosto. La cita, calificada por el propio artista como el hito más relevante de su carrera, se presenta como una antología en vivo que recorrerá su evolución creativa desde sus primeros pasos hasta su consolidación internacional.

El espectáculo propone un ejercicio de memoria musical de larga duración. El repertorio integrará las distintas etapas que han definido la identidad de Anwandter: el pop de Teleradio Donoso, la experimentación electrónica de Odisea y la madurez compositiva plasmada en sus cinco álbumes en solitario. Además, la puesta en escena incluirá la participación de colaboradores cercanos e invitados especiales.

La relevancia de Anwandter en la industria no se limita a su rol como intérprete. Su faceta como productor ha sido clave en trabajos recientes de figuras como Julieta Venegas y Juliana Gattas, posicionándolo como un creador integral con una visión estética transversal. Este reconocimiento se extiende también al séptimo arte, donde su debut como director en el largometraje “Nunca vas a estar solo” le valió el Premio Especial del Jurado (Teddy Award) en el Festival de Cine de Berlín.

Tras haber recorrido escenarios de alta exposición como el Festival de Olmué, Lollapalooza y el Teatro Caupolicán, el arribo al Movistar Arena simboliza la consagración definitiva de un proyecto que ha sabido crear una identidad dentro del cancionero local.

Las entradas estarán a la venta en Puntoticket desde el 5 de mayo a las 10 am.