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    El dardo de Clemente Montes tras el triunfo de la UC ante Barcelona: “Nadie nos tenía fe, pero hablamos en la cancha”

    El delantero del conjunto estudiantil fue una de las figuras en Guayaquil. Asistió en el primer gol y marcó el segundo. Así deja atrás una semana compleja, donde fue expulsado ante La Calera y se perdió el clásico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El dardo de Clemente Montes tras el triunfo de la UC ante Barcelona: “Nadie nos tenía fe, pero hablamos en la cancha”. ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

    La UC consiguió un triunfo clave ante Barcelona en la Copa Libertadores. El equipo estudiantil se impuso por 2-1 en Guayaquil, con anotaciones de Fernando Zampedri y Clemente Montes. Ahora el equipo de Daniel Garnero es líder en el Grupo D.

    Para el extremo de 25 años, es una revancha tras una semana compleja en la que fue expulsado ante Unión La Calera, lo que llevó a que se pierda el partido ante la U. “Estoy muy feliz. Es lo que aspiramos como grupo: quedar primeros y sumar puntos. Nadie nos tenía fe, pero hablamos en la cancha y eso es lo importante. Como grupo teníamos confianza en nosotros”, señaló tras el partido.

    “Sabíamos que ellos tenían el apuro de ganar. Hicimos un partido largo, salimos de contra y ellos quedan mal parados. Se vio reflejado eso”, añadió. “Está claro que hay cosas que mejorar. Contra Boca perdimos, ahora hay que sumar, hacernos fuertes en casa. Con eso tendremos grande chances de clasificar”, finalizó.

    El Toro, por su parte, valora la posición de la UC en el certamen. “Estoy muy contento. Este es un grupo muy difícil y pelear arriba es un merito grande. Seis puntos de visitante es un montón”, dijo. “Veníamos golpeados y molestos por perder el clásico, pero tuvimos una revancha”, complementó.

    Zampedri y Montes anotaron para la UC. ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

    Aun así, el goleador histórico de Universidad Católica ve elementos por mejorar en el equipo. “En el primer tiempo estuvimos muy bien. Logramos muchas situaciones de gol. En el segundos tiempo nos tiramos atrás y eso nos complicó. Creo que debimos seguir el mismo plan. Ellos empujaron, pero pudimos sostenerlo”, señaló.

    Otro de gran actuación fue Jhojan Valencia, quien enfatizó en que aún les queda camino en el grupo. “Sabemos que estos partidos de Copa Libertadores son finales. Hay que seguir trabajando, pero nada lograremos si en casa no hacemos el trabajo”, apuntó.

    “Sabíamos que el segundo tiempo iba a ser complicado. La idea era que no nos hicieran gol. Esto nos enseña para los partidos que se vienen”, sumó.

    Una visión similar a la que expuso Branco Ampuero: “El equipo se entregó por completo. Estoy feliz por la actitud. Como hablamos en la previa, estos partidos dan un plus. Hay que demostrarlo ahora en la Copa de la Liga”.

    El defensor remarcó que ahora buscarán sostener ese rendimiento en la competencia nacional. “Hay que trasladar lo hecho en la Copa Libertadores al plano nacional”, dijo.

    “Teníamos la prueba de haber conseguido un triunfo trabajado en Brasil. Sabíamos lo que era jugar de visita. El equipo estuvo 10 puntos y así sacó el partido con un 2-1 formidable”, añadió.

    En los minutos finales del encuentro entró Gary Medel, quien sumó sus primeros minutos tras dejar atrás una lesión que lo tuvo fuera durante las últimas semanas. “Era un partido súper complicado. El rival venía con falta de puntos, pero logramos un gran triunfo. En el segundo tiempo decaímos”, comentó el Pitbull.

    “Estoy feliz de sumar y estar con mis compañeros. Estoy a disposición del entrenador desde donde me toque”, añadió.

    También analizó el trámite del encuentro en Guayaquil. “Hicimos un gran primer tiempo. Tuvimos que aprovechar más los espacios. Lo importante son los tres puntos”, enfatizó. “El grupo está súper bien. Debemos mantener esto y ser constantes. Esto es algo valioso para Católica. Hay que estar firmes con eso”, insistió.

    El exselecconado nacional vislumbra el panorama que viene en la UC. “Hay que sumar siempre, en todos lados. Católica es grande. Ahora tenemos dos partidos en casa súper importantes, pero hay que enfocarse en el viaje a Concepción”, finalizó.

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