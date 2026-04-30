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    Poduje anuncia aprobación de emblemático programa de Vivienda que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones

    El titular del Minvu informó que firmó los proyectos de los pavimentos participativos para las 16 regiones del país. En horas de la mañana de este jueves, el secretario de Estado dio cuenta de su postura contraria a las recomendaciones de su par de Hacienda de recortar programas sociales.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Iván Poduje, ministro de Vivienda.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció la aprobación del emblemático programa de pavimentos participativos de su cartera, que estaba entre las iniciativas que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, sugirió descontinuar.

    De esta manera, el titular del Minvu cumplió con lo que había expresado en horas de la mañana de este jueves en entrevista con radio Infinita, donde dio cuenta de su postura contraria a recortar programas sociales, como recomendó el jefe de la billetera fiscal, y que fue conocido por el oficio de la Dipres.

    “Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, comentó Poduje en el diálogo radial, además de afirmar que “tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió (el ministro Quiroz), que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer. No vamos a cortar los programas de pavimento participativo”.

    “Estamos acá con el equipo de trabajo, acá en mi oficina. Estamos firmando la selección de los proyectos de pavimentos participativos para las 16 regiones del país, que incluyen un presupuesto de 46.000 millones de pesos”, dijo el ministro de Vivienda en un video compartido en X.

    Sobre el proceso que sigue, apuntó que “esto ahora se va a cada una de las Seremis, y las Seremis, con esta información, con esta selección va a precisar cuáles son los proyectos que irían al programa”.

    Y luego agregó: “Hemos cumplido el instructivo del Presidente (José Antonio Kast) de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere”.

    “Los pavimentos participativos es un programa muy anhelado, entonces por esta vía le aviso a los alcaldes que estamos cumpliendo”, cerró.

    Más sobre:Iván PodujeJorge QuirozViviendaPavimentos participativosJosé Antonio KastGobiernoHacienda

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