Con cuestionamientos financieros y a Clark: la casa de estudios se pronuncia tras la renovación del directorio de Azul Azul

Azul Azul definió la conformación de su nuevo directorio. La concesionaria que administra a la U será presidida por Cecilia Pérez, quien se convirtió en la primera mujer en liderar un club de Primera División. El organismo también contó con la incorporación de destacados nuevos nombres como Pablo Silva, Juan Francisco Aylwin y José Miguel Insulza.

En ese sentido, la casa de estudios de la Universidad de Chile se pronunció ante la junta ordinaria de accionistas, haciendo énfasis a la falta de claridad en materia financiera y fundamentando su votación: “En primer lugar, se observa una dificultad para interpretar los estados financieros, toda vez que las notas no entregan información de calidad que permita evaluar la existencia de políticas claras en la gestión de la sociedad”, comienza señalando el comunicado oficial.

También se solicitó la realización de una auditoría para esclarecer diversos puntos: “Se requiere mayor información respecto del incremento de los costos de ventas con una explicación detallada de gastos, proveedores y tipos de proveedores. Solicitamos en este punto una auditoría que permita descartar la existencia de sociedades relacionadas que sean proveedores del club y que esclarezca si los relacionados son eventualmente sociedades que se encuentran dentro de una estructura de propiedad piramidal”, continúa el escrito.

La entidad cuestionó los millonarios sueldos de la concesionaria: “Respecto de los gastos de administración llama la atención que no se reporten los sistemas de incentivos y remuneraciones de la administración. Se debe transparentar los sistemas de compensación ejecutiva en términos de componentes fijos y variables, y métricas relacionadas al desempeño. Esto también fue alertado por algunos directores que exigieron transparentar la justificación, descripción, responsabilidad y objetivos de los cargos de Director Ejecutivo y Directora de Comunicaciones. Es por esta razón que votamos en contra de la remuneración para la Presidencia y Vicepresidencia del directorio. Asimismo, se requiere clarificar el detalle de gastos contenidos en el ítem ‘Otros Gastos de Administración’ que aumentaron respecto del año 2024, llegando a un total de $1.338.657.000″, añade el texto.

La casa de estudios exigió la separación entre el accionista controlador y la administración del organismo: “Al igual que en 2025 se debe advertir la existencia de un débil gobierno corporativo, siendo necesaria una independencia real entre la administración de la sociedad y el accionista controlador, con mecanismos de control y de toma de decisiones claramente definidos”.

Los dardos a Clark

La casa de estudios valoró la salida de Michael Clark, quien había sido apuntado por su lío judicial con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): ”Era insostenible la continuidad del Sr. Michael Clark Varela en la Presidencia de Azul Azul derivada de la multiplicidad de procedimientos vigentes que mantiene en sede administrativa, judicial y constitucional", indicó la entidad.

“En este punto es ineludible señalar que la actual situación exige responsabilidad y una entera renovación en la conducción de Azul Azul, garantizando un liderazgo de acreditada probidad, que asegure frente a la hinchada, la opinión pública y la Universidad de Chile, una conducción transparente, leal y comprometida con los valores que este club representa para el país”, añadió. La universidad asegura que genera “una seria preocupación” y que los “problemas no se resuelven con la renuncia del presidente”.

Finalmente, la entidad se refirió al conflicto por los símbolos: “En este sentido, el espíritu del convenio suscrito entre la Universidad de Chile y Azul Azul en el año 2008, sobre Autorización de Símbolos Distintivos, el que debe cumplirse de buena fe, exige la sujeción a las normas y valores de la Universidad de Chile definidos en su estatuto como asimismo a los valores deportivos que han inspirado a la hinchada del equipo Universidad de Chile desde su fundación. El progresivo entramado de procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales demanda responsabilidad y una ponderación seria y fundada”.

“Esta Casa de Estudios continuará con su tarea ineludible de resguardo de sus normas y valores en relación al cumplimiento estricto del Convenio suscrito con Azul Azul, así como al artículo 63 del Estatuto de la Universidad, en el que se establece su obligación de cautelar en forma integral el prestigio de la institución. Conforme lo señalado, la Universidad de Chile hace expresa reserva de todos sus derechos, incluidos, pero no limitados a esta Junta de Accionistas, a Azul Azul, al Convenio suscrito con esta sociedad y cualquier otra materia relacionada”, cerró.