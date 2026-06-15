Cámara aprueba por unanimidad comisión investigadora para indagar sobreestimación de producción en Codelco

Machali, 11 de julio 2025. Conmemoracion de los 54 años de la nacionalizacion del cobre en El Teniente de Codelco comuna de Machali Javier Salvo/Aton Chile

La Cámara de Diputadas y Diputados acordó este lunes, de manera unánime, la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a revisar una serie de presuntas irregularidades que han afectado a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), entre ellas la millonaria remodelación de su casa matriz en Santiago y la reciente revelación de una sobreestimación de producción cercana a las 27 mil toneladas de cobre fino.

La iniciativa fue impulsada por el diputado y presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia (Ind-PPD), quien previamente había reunido las firmas necesarias para constituir la instancia fiscalizadora. Sin embargo, la propuesta no requirió votación formal en la Sala, debido a que ningún parlamentario manifestó oposición a su creación.

Tras concretarse el acuerdo, Tapia valoró el respaldo transversal recibido por la iniciativa y sostuvo que la decisión refleja la necesidad de transparentar lo ocurrido al interior de la principal empresa estatal del país.

“El día de hoy la Cámara ha estado a la altura de lo que el país requiere. ¿Y qué requiere el país? Saber, a ciencia cierta, qué está sucediendo en Codelco, especialmente con la administración que acaba de salir”, afirmó.

Destacó además que existen antecedentes que justifican una revisión exhaustiva de la gestión reciente de la minera estatal.

“Existe una sobreestimación de cerca de 27 mil toneladas de cobre fino. Por otro lado, tenemos el alto precio que costó la remodelación de las oficinas de Santiago, que fue de 57 millones de dólares, cerca de 53 mil millones de pesos”, señaló.

Diputado y presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia (Ind-PPD), SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Auditoría interna detectó irregularidades

Cabe remarcar que la creación de la comisión investigadora surge luego de que la cuprífera estatal reconociera públicamente los resultados de una auditoría interna que detectó una desviación significativa en los registros de producción correspondientes al ejercicio 2025.

De acuerdo con la información entregada por Codelco, 26.875 toneladas de cobre fueron reportadas como producidas pese a que aún requerían procesos adicionales antes de poder ser contabilizadas como producción final, lo que contravino las normas internas de la compañía.

La cifra equivale aproximadamente al 2% de la producción propia anual informada por la empresa durante ese período.

Según lo informado, el volumen observado se compone de 20 mil toneladas contenidas en óxidos de la División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas contenidas en arseniuro de calcio de la División Ministro Hales.

Tras conocer los resultados de la auditoría, el directorio resolvió poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que determine si existen hechos que puedan constituir delitos.

Asimismo, la estatal estableció responsabilidades administrativas respecto de siete ejecutivos y un exejecutivo vinculados a Casa Matriz, Chuquicamata y Ministro Hales. Como resultado, se decidió la desvinculación de uno de ellos y la aplicación de amonestaciones a otros profesionales involucrados.

Santiago, 28 de Abril de 2026. Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Cuestionamientos por remodelación de oficinas

Otro de los focos que abordará la comisión investigadora será el elevado costo de remodelación de las oficinas corporativas de Codelco en Santiago.

Según planteó el diputado Tapia, el gasto de US$57 millones destinado a dichas obras contrasta con problemas operativos y de infraestructura que afectan áreas estratégicas para la producción minera.

El legislador también apuntó a la situación de la fundición de Potrerillos, afectada por el colapso de una chimenea que mantiene paralizadas parte de sus operaciones.

“Paralelamente a eso, tenemos la chimenea que colapsó en Potrerillos, que tiene detenida la fundición sin poder terminar los procesos de producción, y eso es gravísimo. O sea, se repara una oficina por 57 millones de dólares, y no se le hace mantención a una chimenea de una de las fundiciones más importantes que tenemos en nuestro país”, cuestionó.