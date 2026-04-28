Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”.

Cecilia Pérez asumió como presidenta de la U. La exintendenta metropolitana y exministra del Deporte reemplaza a Michael Clark, quien renunció la semana pasada. Luego de su elección, la abogada dio su primera rueda de prensa en la testera de Azul Azul. “Estoy agradecida del directorio. El comportamiento fue histórico. Hubo unanimidad por parte de los nueve directores que fueron elegidos en la junta. Han sido días con sentimientos encontrados, hoy con mayor tranquilidad y mucha alegría”, dijo.

Los dos representantes de la Casa de Estudios se abstuvieron. “Es parte de su postura. Son de Universidad de Chile, como también los que fuimos nominados por accionistas de la Serie B, respondemos al club, velando por los intereses de todos”, explicó.

“Siempre he sido una mujer dialogante, franca, me gusta tener puntos de encuentro. Hay que evitar peleas, discusiones y mensajes a través de la prensa”, añadió. También dio a conocer un diálogo con Marcelo Díaz al respecto de los líos dirigenciales. “El capitán nos pidió que fueramos más cordiales, porque cada vez que había filtraciones ellos lo sienten”, comentó.

La primera presidenta

Pérez no ocultó su emoción por ser la primera presidenta en asumir en un club de la máxima categoría en el país. “Hoy me doy cuenta del hecho histórico. Mis compañeros me regalaron rosas azules, fue muy emocionante. Estoy agradecida de tener el honor de presidir el equipo más lindo de Chile. Nos han tocado malas, pero estamos juntos como una gran familia. Es un trabajo en equipo”, señaló.

“La misión es que a este club cada día le vaya mejor, particularmente en lo deportivo. Que podamos tener alegrías permanentes. Cuando la U gana el fin de semana, son días maravillosos. Cuando le va mal, andamos con mala cara y afecta mucho. Es un honor ser la primera presidenta de un club. En Sudamérica somos dos, con la presidenta de Palmeiras”, agregó. “Estoy muy agradecida, con la mesura de que debemos seguir trabajando. Es un trabajo en equipo, no solitario. Esa es la visión que tenemos como directorio”, enfatizó.

En esa línea, estableció las metas: “Universidad de Chile siempre tiene que estar jugando las finales y compitiendo por ser campeón”.

Pérez junto a Clark y los jugadores de la U. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

“Hay que seguir trabajando, para seguir teniendo el club financieramente estable. Que las arcas estén sanas luego de haber pagado la deuda histórica, lo que nos permitió ganar años en la concesión”, sumó.

En el aspecto deportivo, también se refirió a un posible arribo de Alexis Sánchez a la U. “Tiene las puertas abiertas. Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”, enfatizó.

Aterriza el estadio

La presidenta de Azul Azul se refirió también a la chance de la construcción del estadio de la U. Si bien instó a las autoridades a confiar en el proyecto, aterrizó las aspiraciones en el mediano plazo. “Si nuestro mandato se acompaña de autoridades valientes que vean eventualmente el estadio de Universidad de Chile como un legado hacia el país y nos apoyen sin poner trabas, ese sueño puede ser una realidad”, dijo.

“Me he comprometido con el directorio para trabajar por ese sueño. El día que sea una realidad, lo van a saber. Vender humo no es parte de mi esencia”, añadió.

La salida de Clark y los nuevos nombres

Tras la salida de Michael Clark, la exintendenta no ocultó la tristeza que le generó la carta del extimonel de la U. “Para mi es muy difícil. Lo he señalado. Michael es mi amigo y lo seguirá siendo. En sus años de presidencia fui testigo de que se dio 100% al club”, dijo.

De paso, despejó las dudas sobre la figura del ingeniero como máximo accionista y su posible influencia en el directorio. “Desde el momento en que renuncia, no toma decisiones en el club. Por su esencia, por como es él, ha pedido a sus colaboradores el apoyo para mi presidencia”, remarcó.

Además abordó las denuncias sobre Clark por parte de la CMF. “Desde la institución nos lo tomamos con mucha tranquilidad. Hay que separar las cosas. Es legitimo que las personas no sepan en detalle el tema legal. Como club estamos tranquilos. Nuestro objetivo es lo que hablamos acá. En el tema personal de Michael Clark, va a contar siempre conmigo como Cecilia Pérez”, enfatizó.

Por otro lado, elogió a los nombres nuevos que entran al directorio, Pablo Silva, José Miguel Insulza y Francisco Aylwin. “Pablo es de la casa... Aylwin es una persona que conozco desde hace años, es mi amigo. Es un hombre dialogante, amigable y con mucho criterio”, comentó. “Con José Miguel Insulza nos conocemos hace muchos desde otras esferas y hoy es primera vez que estamos en la misma vereda. Siempre ha existido mucho respeto y diálogo”, añadió.

Finalmente, también se refirió al trabajo conjunto que realizarán con José Ramón Correa, quien quedó como vicepresidente. “Nos conocemos hace muchos años y nos reencontramos en nuestro club. Sabemos como trabajar hombro con hombro, como lo hemos hecho muchas veces. Más allá de los cargos, se necesita trabajo”, dijo.