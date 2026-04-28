Con varias novedades: Azul Azul define los nombres de su nuevo directorio a días de la salida de Michael Clark

Azul Azul define los nombres de su nuevo directorio a días de la salida de Michael Clark.

Azul Azul definió la conformación de su nuevo directorio. Este martes, en la junta de accionistas se establecieron los nombres que integrarán la mesa directiva de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Por las acciones Serie A, los designados fueron Héctor Humeres y Andrés Weintraub, quienes continúan en el puesto, en representación de la Casa de Estudios.

En tanto, por las acciones Serie B, el directorio quedó integrado por Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Juan Francisco Aylwin, Roberto Nahum, Miguel Berr, Aldo Marín, José Ramón Correa, José Miguel Insulza y Pablo Silva, quienes completan la composición del órgano directivo de la concesionaria. Destacan los ingresos de Aylwin, Insulza y Silva.

Cecilia Pérez, en la Junta de Accionistas de Azul Azul. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La definición del nuevo directorio se enmarca en una semana movida de La Cisterna. La semana pasada, Michael Clark anunció su salida de la mesa y presentó su renuncia a la presidencia. En las próximas horas asumirá oficialmente Cecilia Pérez como la nueva timonel de la U.

Durante este proceso también se presentó la candidatura de Ricardo Hernández, quien se postuló para integrar la mesa directiva. Sin embargo, su nombre no alcanzó los respaldos necesarios y quedó fuera de la conformación final del directorio.