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    La ilusión de Cecilia Pérez: “Después de haber servido a Chile, el segundo honor más grande sería poder dirigir a la U”

    La exfuncionaria de gobierno asoma como la principal candidata a tomar la presidencia de Azul Azul tras la salida de Michael Clark.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Javier Salvo/Photosport JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile enfrenta días movidos. En la previa del clásico universitario Michael Clark dejó la presidencia de Azul Azul y el directorio de la concesionaria tras cuatro años y medio.

    El extimonel del equipo de La Cisterna enfrenta un lío judicial con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que el año pasado sancionó a directores de Sartor con una inhabilidad de cinco años. Clark mantuvo sus funciones hasta su salida voluntaria ya que el proceso no ha finalizado.

    Según supo El Deportivo, Cecilia Pérez asoma como sucesora en el cargo. Un interés que la ex ministra del Deporte trató en la previa del clásico universitario. “Para cualquier hincha de Universidad de Chile es el sueño máximo. Después de servir a Chile, el segundo honor más grande es ojalá dirigir la institución más linda del país, que es la U”, reconoció.

    Lo importante es lo que va a suceder en la junta de accionistas. Ha sido algo duro, se va un amigo (Michael Clark) y le deseo suerte”, añadió Pérez.

    El próximo martes se llevará la elección de los nuevos directores, donde se debería ratificar a Cecilia Pérez como la nueva timonel del equipo laico.

    Muestras de apoyo

    En los últimos días, la ex secretaria de Estado había recibido el poyo de diversas personas. Entre ellas la exparlamentaria Lily Pérez. “Cuando yo era diputada por La Florida, hacíamos clínicas de fútbol y la Ceci no solo me acompañaba, sino que participábamos súper entusiastamente. Estábamos súper metidas en el proyecto y nos involucrábamos absolutamente. Siempre estaba ahí y organizábamos muchos eventos deportivos para niños y niñas en torno al fútbol”, recordó la también exsenadora.

    “La Cecilia es súper creativa y es empujadora. Tiene una mezcla de empuje y ambición de las cosas que le gustan, y el fútbol es su pasión desde siempre, no es de ahora. Y, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que si quiere ser la presidenta de Azul a Azul le va a poner mucho empeño, sobre todo con las jugadoras. A mí, en lo personal, me encantaría verla ahí porque yo creo que siempre ha sido su pasión de verdad”, destacó.

    También se sumó el respaldo del senador Matías Walker. “Entiende la necesidad de que el público asista a los estadios y de no limitar los aforos. Fue la intendenta que autorizó que Católica pudiera jugar en San Carlos de Apoquindo, entendió que se debía invertir en tecnología. Fue una de las grandes impulsoras del derecho de admisión durante la tramitación de la Ley de Derechos y Deberes de Espectáculos de Fútbol Profesional”, recordó.

    Tengo la mejor opinión de ella, entiende el fútbol. Siempre es relevante que una mujer sea presidenta de una sociedad anónima, sobre todo, tan cuestionada tras la gestión de Michael Clark”, agregó.

    Más sobre:FútbolUniversicad de ChileAzul AzulLa UCecilia Pérez

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