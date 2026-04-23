Cecilia Pérez se prepara: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

Michael Clark no sigue en Azul Azul. El ingeniero comunicó a través de una carta su renuncia a la presidencia y que tampoco continuará en el directorio de la concesionaria de la U. El extimonel del equipo de La Cisterna enfrenta un lío judicial con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que el año pasado sancionó a directores de Sartor con una inhabilidad de cinco años. Clark mantuvo sus funciones hasta su salida voluntaria ya que el proceso no ha finalizado.

Según supo El Deportivo, su sucesora será Cecilia Pérez. La exministra del Deporte se transformará en la primera mujer en liderar un elenco de Primera División.

Este jueves, el también economista se despidió del plantel y los funcionarios del CDA. Entre los más afectados con la noticia entre los jugadores estaba Marcelo Díaz, quien le agradeció la gestión por “ordenar la casa” en sus cuatro años y medio en la testera de Azul Azul.

El próximo martes se llevará la elección de los nuevos directores y se ratificará a Cecilia Pérez como la nueva timonel del equipo laico. En reemplazo de Clark no se descarta que el bloque que lideraba busque a exfutbolistas identificados con Universidad de Chile para que ocupen un lugar en la mesa como directores.

En su misiva, Clark detalló los hitos de su presidencia. “Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A”, señala el texto enviado por el saliente timonel.

Michael Clark y Cecilia Pérez junto a jugadores de la U. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

“Mi llegada a la presidencia del Club, el año 2021, se produjo en un momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución. Todavía vivíamos los estragos de una pandemia que alteró todas nuestras actividades y cobró las vidas de millones de personas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Muchos de nuestros hinchas y cercanos partieron durante esa pandemia. Fue en esa época que me tocó asumir. Además, en medio de una temporada deportiva muy compleja, que finalizó con una remontada contra Unión La Calera que nos permitía mantenernos en Primera. Las Leonas, por su parte, eran campeonas invictas, con un 92,9% de rendimiento y una diferencia de 92 goles a favor”, inicia la carta.

“En 2022 comenzamos a sentar las bases del modelo de gestión que planificamos para el Club Universidad de Chile. Pagamos la totalidad de la deuda histórica que el Club mantenía con el Estado. Además, refinanciamos todas las demás deudas que el Club tenía a nuestra llegada, lo que se logró con la colocación de un bono en el mercado financiero. El pago de nuestra deuda histórica con el Estado significó extender en 15 años la concesión del Club, hasta 2052, una señal de estabilidad y compromiso en el tiempo. Gracias a esto, se logró alivianar notablemente nuestra carga financiera y proyectar un plan de inversión que permitiera construir un Estadio para la U. Ese mismo año 2022 nos teñimos de dolor cuando vimos partir a un ídolo del Club, Leonel Sánchez”, añade.

Luego habla de las campañas que tuvo la U en su período. Y posteriormente enúmera los logros que considera tener: “Vemos con mucho orgullo que el ‘Bono Bulla’ y nuestro Club lograron clasificación A+ por la prestigiosa agencia de clasificación de riesgo Humphreys. Aparte de ser el instrumento de este tipo mejor calificado dentro de la industria del fútbol, constituye un enorme mérito dentro del mercado financiero y es un reconocimiento objetivo a la gestión seria y confiable del Club. Además, sienta las bases para poder financiar la futura construcción de nuestro Estadio. Han sido años muy duros de trabajo, en que he tenido alegrías, tristezas y muchas emociones fuertes. Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero al club y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro Club como una de las instituciones más sólidas del continente. A veces, hubo que tomar decisiones duras, pero siempre con la convicción de que nos guiábamos por la hoja de ruta que nos permitiría reubicar a la U en el sitial en donde siempre ha debido estar”.

Al momento de cerrar la carta, Clark agradece a los diferentes presidentes que comandaron Azul Azul. “No quiero despedirme sin reconocer antes el trabajo de quienes estuvieron en este puesto previamente. A Federico Valdés y José Yuraszeck, encargados de echar a andar Azul Azul y quienes lograron diversos títulos y la Copa Sudamericana 2011; a Carlos Heller, quien sumó más copas a nuestras vitrinas y se esforzó por llevar al Club a un sitial más alto. A José Luis Navarrete y a Cristian Aubert, quienes también tuvieron que convivir con tiempos muy difíciles y supieron navegar en medio de fuertes tempestades”, señaló.

“En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”, finalizó.