Encuentran cuerpo sin vida en Paine: mantenía las manos y el cuello atados con alambre
De acuerdo a las primeras informaciones, el cuerpo presentaba múltiples lesiones.
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado durante la jornada de este jueves en Paine, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue hallado a un costado del camino Las Lilas, en la localidad de Chada, y presentaba múltiples lesiones.
Fuentes policiales indican que el cuerpo estaba cubierto con una sábana y tenía las manos y el cuello atados con alambre. Además, le faltaría uno de sus ojos.
Personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios ECOH de la Fiscalía se encuentra investigando el hecho.
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