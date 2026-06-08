Concejo Municipal de Santiago por caso Sierra Bella: Desbordes afirma que exalcaldesa Hassler “no está sobreseída por estos hechos”

El Concejo Municipal de Santiago realizó una sesión extraordinaria para revisar y poner en conocimiento a concejales de la comuna sobre la resolución del sumario administrativo y la responsabilidad de la exalcaldesa Irací Hassler en el caso Sierra Bella.

En la instancia, que cuenta con mayoría oficialista, se planteó iniciar una acción ante el Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano, donde seis de los diez concejales confirmaron que recurrirán ante el TER por “notable abandono de deberes”.

Fue el concejal Luis Mackenna (UDI) quien propuso la acción y señaló que “junto con otros 5 concejales decidimos presentar esta acción ante el TER y nos encantaría que se sumaran más concejales, pero por parte de las concejalas comunistas se ve difícil, ya que han estado en una constante defensa corporativa de las gestiones irregulares de esta escandalosa compra”.

El concejo municipal comenzó dando lectura a la resolución de Contraloría que solicita acciones sumariales por parte del municipio y además establece la responsabilidad administrativa de Hassler en el caso de Sierra Bella.

Durante la sesión extraordinaria, las concejalas Dafne Concha (PC) y Camila Davagnino (PC) mencionaron que esto era una instancia informativa que ya habían tenido e inclusive Davagnino afirmó que “el informe de Contraloría, la verdad, no aporta ningún antecedente nuevo a una causa que además está sobreseída”.

De hecho, ante la insistencia de la concejala comunista sobre que es una causa sobreseída, el alcalde Mario Desbordes puntualizó que “seamos precisos porque se está faltando a la verdad”.

“Quiero dejar súper claro que aquí la alcaldesa no está sobreseída por estos hechos. Es completamente falso argumentar que está sobreseída por estos hechos, falso, de falsedad absoluta, se miente”, reiteró Desbordes, asegurando que la resolución de Contraloría habla de antecedentes nuevos.

“Está diciendo que aquí hay ilegalidades que fueron representadas. Lo más grave de todo es que ahí se fueron representadas, pero bueno, si hay fraude al fisco, no es un tema que tendrá que discutirse en la Fiscalía. A lo mejor la Fiscalía dice que no hay fraude al fisco, pero yo tengo que cumplir con mi obligación de poner a disposición estos nuevos antecedentes del Ministerio Público y quizá el Ministerio Público, que aquí no hay nada, mire, sabe que revisé, no encontré nada, no voy a perseverar”, explicó el jefe comunal.

Añadiendo que “O a lo mejor dice lo contrario. Son las posibilidades que se abren ahora, pero es lógico que algunas personas me hubieran dicho: ‘Alcalde, ¿no le parece que con todo lo que aportó la Contraloría, lo mínimo era que usted lo pusiera en conocimiento del Ministerio Público para que lo investigue?’ Y me parece que sí, porque nada hace, nada teme".