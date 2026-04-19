Los grandes definen su futuro: cómo se mueven las testeras de Colo Colo, la U y la UC en un abril decisivo.

Los clubes grandes de Chile viven días decisivos. Blanco y Negro, Azul Azul y Cruzados, las concesionarias que administran a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica están en la etapa del año más crucial para sus respectivas gestiones. Con un añadido también determinante: las tres deben decidir a quienes encabezarán sus respectivos proyectos institucionales.

La designación trasciende al mero nombre de quien ocupe el sillón. De ella dependen enfoques y, sobre todo, la cristalización de ambiciosos planes tanto en el plano deportivo como institucional.

El mes de las decisiones en los grandes de Chile: cómo se mueven las testeras de Colo Colo, la U y la UC en abril

Los albos se aproximan a un escenario habitual. El miércoles 29, se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro. En instancia se revisan los estados financieros de la institución, que el año pasado fueron sistemáticamente rechazados, hasta que la Comisión para el Mercado Financiero exigió una postura definitiva. Una reprobación final habría significado la remoción de Aníbal Mosa y de los directores afines al actual presidente e incluso pudo haberlos involucrado en acciones judiciales.

Como es habitual, deben decidirse los nueve directores que compondrán la mesa. Dos de ellos los aporta el Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz de los albos. Pese a que constituye minoría, la opinión de la corporación termina siendo crucial: finalmente, es la que termina desnivelando las votaciones.

Aníbal Mosa, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El colectivo que lidera Mosa cuenta con tres representantes. Al mandamás se suman su sobrino Aziz y Eduardo Loyola. El denominado Bloque Vial sufrió una dramática pérdida: en febrero falleció Carlos Cortés, por lo que deberá reemplazarlo. Hasta ahora, permanecen Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén y Diego González. Cualquiera, necesariamente, debe conseguir el respaldo del Club Social, lo que abre otra posibilidad: ofrecerle la presidencia de la sociedad anónima a la corporación. Edmundo Valladares, quien cumple un año de su nueva gestión, es una carta que entusiasma en el vialismo.

El actual timonel se jugó una gran carta: la reactivación del proyecto de remodelación del estadio Monumental. Hay una avance: la elección de la firma estadounidense Playfly para la gestión de los naming rights.

El adiós de Clark

En la U hay una certeza: Michael Clark no continuará liderando Azul Azul. La sanción que le aplicó la Comisión para el Mercado Financiero al empresario y al grupo Sartor, que, de ser ratificada, lo inhabilitará por cinco años para ejercer cargos directivos en sociedades anónimas es un factor clave para dar por sentenciada su etapa como máxima autoridad de los azules, que asumió en 2021. El dictamen también establece el pago de 65 mil UF a modo de multa. Clark anunció su defensa.

El panorama, en su caso, se ve agravado por la postura de la Casa de Estudios, que exige la revisión del contrato de concesión del nombre de la institución. “El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifiesta su preocupación por el perjuicio al nombre y a los emblemas institucionales derivado de las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero, y de las múltiples acciones legales entabladas contra Sartor AGF y el señor Michael Clark Varela”, expresaba la instancia formal, en enero. “Esta grave situación vulnera principios esenciales de la Universidad de Chile como la probidad, la transparencia y la integridad ética. Al involucrar a Azul Azul S.A., afecta directamente la imagen de la Universidad, por encontrarse su nombre y símbolos asociados a la concesionaria”, ampliaba el órgano.

Michael Clark, presidente de Azul Azul (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Hace pocos días, en entrevista con El Deportivo, Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Casa de Bello, fue más categórico. “Estudiaré todas las acciones legales para que Clark dé un paso al costado”, anunció. “Tiene que dar un paso al costado. Se lo han pedido los profesores de la universidad que están en el directorio de Azul Azul y él ha estado evitando asumir esta responsabilidad. Y si salgo elegido rector, comenzará inmediatamente una acción jurídica para hacer efectiva la responsabilidad del señor Clark. Todos los contratos, según dispone el Código Civil, deben celebrarse, cumplirse y ejecutarse de buena fe. Y este señor, según lo que prueba la sanción de la Comisión del Mercado Financiero, no ha actuado en sus negocios de buena fe", amplió.

En Azul Azul votan 11 directores, lo que descarta el empate, a menos que se produzca alguna abstención. Cecilia Pérez, la actual vicepresidenta de la firma es la principal candidata para asumir el rol. “No me voy a postular. Quiero que siga Michael Clark . Es un tremendo presidente y lo ha hecho muy bien deportivamente y los resultados financieros también están a la vista. Quiero que siga mi partner“, dijo la exministra del Deporte a TVN.

El otro postulante es José Ramón Correa, quien apuesta al respaldo de la Casa de Estudios y de los accionistas minoritarios.

La decisión se toma el martes 28 de abril.

El reemplazante de Tagle

El viernes 10 de abril, Juan Tagle remeció a Universidad Católica. A través de un comunicado público, anunció que dejaba la presidencia de Cruzados, después de 10 años. “Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo. Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, manifestó el abogado.

Juan Tagle, ahora expresidente de Cruzados.

En su gestión, la UC consiguió los títulos del Apertura 2016 y los torneos largos de 2018, 2019, 2020 y 2021. También añadió las Supercopa de 2016, 2019, 2020 y 2021. La deuda es una participación destacada a nivel internacional. En el plano institucional, la construcción del Claro Arena es el principal hito de su gestión.

Matías Claro asoma como el favorito para asumir el cargo. El ingeniero comercial es hijo de un dirigente histórico del club: Jorge Claro. La transcendencia del clan para el fútbol chileno es mayor si se considera que el patriarca fue uno de los creadores del Canal del Fútbol, el principal sostén económico de la actividad. El mayor de los Claro presidió el Club Deportivo Universidad Católica entre 1994 y 1996, cuando esa institución tenía el control sobre el fútbol profesional. Fue, por ejemplo, quien contrató a Manuel Pellegrini, aunque no pudo conseguir títulos: se los repartieron Universidad de Chile y Colo Colo.

La familia Claro tiene el 21,3% de las acciones, por lo que elegirá un nuevo director. Según consigna Pulso, será Juan Ignacio Claro.

Otro accionista, Fernando Tisné también aumenta su presencia. “Aunque una de sus sociedades, Futrono Investments, reporta tener el 5,3%, personas ligadas a la institución aseguran que ya tiene en torno al 20%”, añade la misma publicación. En su representación estaba en la mesa su hermano Felipe. Ahora se añadirá Juan Pablo, quien cuenta con 25 años de experiencia en banca y finanzas. Tisné y otros accionistas apoyan además a Pablo Turner, ex gerente general de Falabella. “Los restantes postulantes de la serie A son el periodista Francisco Lavin Chadwick, hijo del socio de Penta, Carlos Eugenio Lavin, quien tiene 11,3%; Matías Pavez Busch, hijo de Horacio Pavez Aro, cuya familia tiene a través de la sociedad Inversiones Lauca el 9,98%; y Aníbal Silva, economista de la Universidad de Chile, empresario y director de empresas", explica el medio especializado en economía.

¿Quienes dejan la serie A? Además de Juan Tagle, saldrán Alex Harasic, director que representa a Inversiones Auguri Dos SpA, de Cecilia Karlezi, que reporta tener el 5,54%; y Guillermo Agüero, quien era apoyado por los Del Rio.

En la serie B, la Pontificia Universidad Católica volvió a apoyar a Hernán de Solminihac. Mientras, el Club Deportivo recurrirá a un histórico para reemplazar a Jaime Estévez: Jorge O’Ryan.

El lunes 20 comienza el nuevo ciclo.