La renovación que viene en Cruzados: la familia Claro y Fernando Tisné tendrán más directores

Cruzados, la sociedad anónima que gestiona la rama de fútbol del Club Deportivo Universidad Católica, tiene dos series de acciones. La serie B, que elige dos directores, cuyos accionistas son el propio Club Deportivo, con una acción, y la Pontificia Universidad Católica, con otra acción. Y la serie A, donde convive un amplio grupo de empresarios que han ido subiendo y bajando participaciones, y que designa a nueve directores. En total, son once directores que, como toda sociedad anónima, debe renovarse al menos cada tres años. Este lunes tocará una nueva elección. Y la sociedad anónima ya tiene 11 candidatos para esos 11 asientos.

En total, la lista tiene cuatro nuevos nombres. Y, por ende, cuatro directores que ya no se repiten, partiendo por su actual presidente, el abogado Juan Tagle, quien hace una semana anunció su renuncia al cargo que ejerció por una década. A través de una carta, Tagle afirmó que su decisión consideraba el “el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”.

Y aquello ocurrirá el lunes, cuando la nueva mesa elija a su sucesor, un puesto que con seguridad tomará Matías Claro Figueroa, 50 años, ingeniero comercial UC, ex gerente general del Canal del Fútbol, hijo del ex presidente del Club Deportivo, Jorge Claro Mimica. La familia Claro, según la memoria 2025 de Cruzados, tiene el 21,3% de las acciones, casi el doble que tenía un año antes. Por ello la familia Claro elegirá un segundo director: Juan Ignacio Claro Figueroa, quien se formó como director de cine en Nueva York, dice una reseña oficial en el sitio de Cruzados. Claro trabajó en Mediapro, en Madrid, Madrid, “consolidando una experiencia internacional en la comercialización de contenidos y producción audiovisual”.

Pero los Claro no son los únicos accionistas que aumentan su peso en Cruzados. También lo hará otro accionista: Fernando Tisné Maritano, el socio de Moneda y Patria Investments que también ha aumentado su presencia accionaria. Aunque una de sus sociedades, Futrono Investments, reporta tener el 5,3%, personas ligadas a la institución aseguran que ya tiene en torno al 20%. Los Claro y Tisné aumentaron su exposición en Cruzados tras los aumentos de capital y emisiones de bonos convertibles en acciones que permitieron financiar el nuevo estadio Claro Arena.

Hasta ahora, en representación de Fernando Tisné en Cruzados estaba su hermano Felipe Tisné, ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae, vicepresidente ejecutivo de Kenoz y consultor inmobiliario y financiero. Está en Cruzados desde 2022. Ahora se sumará otro hermano: Juan Pablo Tisné, quien suma más de 25 años de experiencia en banca y finanzas, “especializado en gestión de activos, estrategia de productos y liderazgo de equipos de alto desempeño, con estudios de especialización en International Business en LCIBS, Londres”, dice la página web de Cruzados.

Tisné y otros accionistas apoyan además a Pablo Turner, ex gerente general de Falabella, ingeniero comercial UC y MBA de Chicago. Turner es director de CMPC, Watts, Intercorp Retail, de Perú, y Moneda AGF, la gestora donde es socio Tisné.

La tercera novedad en la serie A es el ingreso de Luis Felipe Del Rio Arteaga, periodista de de la Universidad de Chile, gerente de desarrollo inmobiliario de Huillinco y director de Agrícola Ahui, Huillinco FFOO y las Fundaciones Emprépolis y Río. Hijo de Felipe del Rio Goudie, ex intendente y socio de Falabella, con su ingreso vuelve su familia a la mesa: antes estuvo su hermano Martín del Rio en el directorio.

Los restantes postulantes de la serie A son el periodista Francisco Lavin Chadwick, hijo del socio de Penta, Carlos Eugenio Lavin, quien tiene 11,3%; Matías Pavez Busch, hijo de Horacio Pavez Aro, cuya familia tiene a través de la sociedad Inversiones Lauca el 9,98%; y Aníbal Silva, economista de la Universidad de Chile, empresario y director de empresas.

¿Quienes dejan la serie A? Además de Juan Tagle, saldrán Alex Harasic, director que representa a Inversiones Auguri Dos SpA, de Cecilia Karlezi, que reporta tener el 5,54%; y Guillermo Agüero, quien era apoyado por los Del Rio.

El otro cambio se produjo en la serie B. La PUC volvió a apoyar al ex ministro de Obras Públicas y Minería, Hernán de Solminihac, quien está en el directorio de 2014. Mientras, el Club Deportivo postulará, en lugar del economista y exministro Jaime Estévez, a otro histórico: el abogado Jorge O’Ryan Schütz, ex presidente de la Fundación Club Deportivo Universidad Católica, cargo que ocdupó entre 2000 y 2010. O’Ryan fue, también, embajador de Chile en Alemania en el primero gobierno de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014.