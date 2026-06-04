El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

El petróleo cayó en torno a 3% ante señales de que no habría escalada en la guerra en Irán.

Los precios del crudo retrocedieron el jueves luego de que The Wall Street Journal informó que el presidente Donald Trump no está dispuesto a retomar un conflicto bélico de gran escala con Irán, pese a los enfrentamientos esporádicos que persisten entre ambos países.

Al cierre de esta edición, el WTI que se transa en Estados Unidos y sirve de referencia para Chile caía 3,1%, hasta US$ 93,04 por barril, mientras que el Brent que se cotiza en Londres perdía 2,8% para situarse en US$ 95,03 por barril.

Según el diario estadounidense, Trump señaló a sus asesores que el cese al fuego de varias semanas con Irán se mantiene vigente pese a los choques puntuales. El mandatario habría indicado que consideraría poner fin a la tregua solo si Irán mata a tropas estadounidenses, según funcionarios citados de manera anónima por el WSJ.

La Casa Blanca declinó comentar el reporte ante CNBC, aunque un funcionario del gobierno señaló que Trump “siempre prefiere una solución diplomática” y que ha sido “claro sobre las consecuencias si Irán se niega a llegar a un acuerdo”.

La tregua estuvo a punto de derrumbarse a comienzos de esta semana, luego de que medios iraníes estatales informaron que Teherán había suspendido las negociaciones con Washington debido a la campaña militar israelí en el Líbano. Irán apoya a los militantes de Hezbollah en ese país, que han disparado misiles contra Israel.

El miércoles, Israel y el Líbano acordaron implementar un cese al fuego, lo que podría favorecer las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre si esa tregua se sostendrá, dado que Hezbollah opera de forma independiente del gobierno en Beirut.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló a CNBC el miércoles que “tenemos que desarmar a Hezbollah y tenemos que desmilitarizar el Líbano”.

En paralelo, Trump enfrenta una creciente oposición en el Congreso de mayoría republicana. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles una resolución que exige al presidente retirar las fuerzas estadounidenses o solicitar autorización legislativa para continuar el conflicto.

La resolución aún debe pasar por el Senado y casi con certeza sería vetada por Trump.

Reservas de crudo

Por otra parte, los inventarios de petróleo publicados por la EIA mostraron una caída superior a la esperada durante la última semana, reflejando una demanda que continúa mostrando fortaleza en medio de las complejidades en el suministro por el estrecho de Ormuz.

“Este factor entrega un soporte adicional a los precios y podría limitar las correcciones en el corto plazo, manteniendo al mercado atento tanto a los fundamentos de oferta y demanda como a la evolución del escenario geopolítico”, dijo Joaquín Panto, analista de Mercados Capitaria.