A tres meses del inicio de la guerra: el dólar está casi $20 por sobre el precio previo y el Ipsa sube apenas 1%

Varias personas participan en una concentración para llorar la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei y jurar lealtad al actual líder supremo Mojtaba Jamenei en Teherán, Irán, el 7 de mayo de 2026. Foto: Xinhua

Tres meses han pasado desde que EEUU bombardeó Irán, desatando un conflicto que trajo como consecuencia el cierre, en la práctica, del estrecho de Ormuz, por donde circula en torno al 20% de la producción global de petróleo.

El impacto sobre la inflación global se siente y, todos los inversionistas, se mantienen atentos a la próxima decisión de la Fed respecto del proceso de baja de tasas de interés.

Los mercados se han mostrado volátiles, bailando al ritmo de los precios del combustible. El WTI cerró en US$67,28 el 27 de febrero, el día previo al inicio del conflicto, para cotizar actualmente en US$88,8, un alza de 31,9%. En el caso del Brent la subida es de 29,4% frente a los US$94,29 que reporta al cierre de esta edición.

En Chile, el dólar cerró este jueves en $891,65, unos $18,9 por sobre los $872,69 que marcó el día previo al inicio del conflicto.

En lol que va del mes la caída es de $4,65 y en el año pierde $5,25. No obstante, se encuentra $48,75 por sobre el mínimo de los $842,9 del 9 de febrero pasado.

El tipo de cambio se ha afirmado en el cobre, cuyo precio de este jueves llegó a US$6,13 por libra, lo que implica un alza mensual de 3,8% y de 8% anual.

Los mercados globales

A pesar de la volatilidad de los mercados en medio del conflicto, algunas de las principales bolsas del mundo han sostenido rendimientos relevantes impulsadas por los resultados de las empresas ligadas a la Inteligencia Artificial.

El Kospi de la Bolsa de Corea del Sur es el índice bursátil con mejor rendimiento en el mundo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Con un avance de 34,43% en los tres meses transcurridos desde el 27 de febrero), el indicador asiático lidera un ranking que sitúa al Nasdaq de Wall Street (15,04%) y al Nikkei 225 japonés (10,18%) en las posiciones siguientes.

Según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, la recuperación de las bolsas responde a una combinación de descompresión del riesgo energético, expectativas de negociación entre EE.UU. e Irán y la continuidad del ciclo de la inteligencia artificial, que ha disparado las acciones de chips y semiconductores.

“El conflicto elevó la sensibilidad del mercado al petróleo y al estrecho de Ormuz, por lo que cada señal de un posible acuerdo ha reducido las primas de riesgo, las presiones inflacionarias esperadas y los rendimientos de los bonos”, afirmó.

Wall Street también figura en el listado: el S&P 500 avanzó 8,07% en el periodo. El reporte destaca que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos en mayo, “en un contexto de optimismo diplomático y de fortaleza del sector tecnológico”.

Un análisis de Julius Baer consigna que, coincidiendo con el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, “han pasado desapercibidos importantes datos” reveladores de la velocidad con la que la inteligencia artificial (IA) se está desarrollando.

“El impacto del shock del petróleo y el optimismo renovado en torno a la IA, en un contexto de creciente evidencia de adopción corporativa, han creado las condiciones perfectas para que la renta variable de Estados Unidos (EE. UU.) retome su tendencia de rendimiento superior con respecto al resto del mundo”, dijo la institución en una nota.

Para Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, “los mercados han mostrado más o menos el patrón habitual en torno a los conflictos geopolíticos. Con caídas importantes y luego una recuperación mayor, que abre oportunidades de mediano plazo. En este caso la disrupción asociada a la guerra está lejos de ser promedio y aunque el mercado es consciente al respecto, también parece confiar en que la guerra se va a acabar”.

El Ipsa

El panorama latinoamericano contrasta de manera marcada con el rendimiento global.

El Ipsa de la Bolsa de Santiago, al cierre de este jueves, llegó a 10,897,17, una leve alza de 1% en los tres meses de la guerra. En el año el retorno es de 3,4%, pero en términos mensuales la caída es de 0,9%, la mayor caída desde marzo pasado cuando perdió 2,18%.

Al cierre del miércoles, el S&P Merval argentino es el otro índice regional con resultado positivo en el periodo (+8,97%), mientras que todas las demás bolsas de la región acumulan pérdidas desde el inicio del conflicto.

Para XTB, el retorno “refleja una mejor posición relativa frente a otros mercados andinos, pero sin escapar completamente al impacto regional de mayores costos energéticos, presión sobre la inflación y flujos más defensivos hacia los mercados emergentes”.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, proyecta que hacia fin de año el selectivo accionario en 11.750 puntos.

Entre los supuestos, indica, está “el ajuste del presupuesto fiscal de 3%, lo que implica un 0,8% de menor crecimiento, por lo que para este año la economía podría expandirse menos de lo estimado. Por otra parte, estimamos que la guerra, entre junio y julio, podría terminar, debido a que la percepción de una alta inflación en EEUU cerca de las elecciones de medio término presionaría a Trump”.