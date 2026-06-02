Clientes de BancoEstado reportan cuentas en cero y problemas para transferir

Francisco Castillo - Banco Estado presento falla en s

Fachada BancoEstado, entidad que ha tenido problemas con la lectura de saldos de sus clientes.

Durante esta mañana una situación se repetía entre los usuarios de BancoEstado que denunciaban en redes sociales: el saldo de sus cuentas aparecía en $0.

No sólo eso, sino que varios clientes denunciaron problemas para realizar transferencias y usar las plataformas digitales.

Mediante un escueto comunicado de prensa, la entidad bancaria informó que se encuentra recibiendo consultas por “diferencias percibidas en los saldos de las cuentas”.

La institución estatal dijo que sus equipos especializados “se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación”. Además, lamentaron los inconvenientes que esto pueda ocasionar a los clientes.

En conversación con radio Biobío, BancoEstado dijo que sólo se trataría de un problema técnico.