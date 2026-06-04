Hoy declara el cuarto imputado: las pistas que persigue la Fiscalía en caso de violación grupal de estudiante de la USS

Varias diligencias se han realizado esta semana en el marco de la investigación por una supuesta violación grupal cometida por estudiantes de la Universidad San Sebastián (USS) de Concepción. Si bien el hecho se dio a conocer recién a fines de mayo, esto se habría producido a inicios de marzo, en el marco de una fiesta de estudiantes de primer año de esa casa de estudios.

Una estudiante de la carrera de Derecho denunció a cuatro jóvenes de violación lo que originó una investigación penal que está llevando la Fiscalía de Concepción. El martes tres de los imputados acudieron de manera voluntaria junto a su abogado hasta el cuartel central de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.

“Presentamos hoy de manera voluntaria a nuestros tres representados a la Fiscalía de Concepción y dispusieron que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales para prestar declaración voluntaria en carácter de imputados en una investigación desformalizada”, dijo el abogado de aquellos tres estudiantes Juan Claudio Sandoval tras la diligencia.

Junto con la declaración, el martes los detectives tomaron muestras de hisopado bucal, lo que se suma a otras diligencias que se han realizado durante estos días, como el empadronamiento de testigos y la elaboración de un informe planimétrico del departamento donde ocurrió el hecho. Este jueves, además, declarará el cuarto imputado.

Los hechos

El 5 de junio, tres días después de iniciado el año académico, los estudiantes de la USS organizaron una fiesta de bienvenida en el Club Vanta, un local frecuentado por jóvenes de la zona que está ubicado a unos 2,5 kilómetros de la casa de estudios.

“ ¡ATENCIÓN MECHONES USS! Este año se recibe en #ClubVanta. Los esperamos este Jueves 05/03 con el mejor ambiente y promos para que disfruten el inicio del año universitario. 2x1 en toda la barra hasta las 00:30hrs”, decía el flyer promovido por redes sociales.

Como es costumbre, no solo llegaron alumnos de primer año, sino que también de cursos superiores como es el caso de la víctima y los cuatro imputados. Allí uno de los investigados se reunió con la denunciante y ambos tomaron alcohol.

De acuerdo a quienes conocen la causa, los dos mantenían cierto vínculo ya que se habían conocido en el primer año de la carrera de Derecho cuando fueron compañeros. En un momento la mujer habría consultado a su excompañero si podía pasar la noche en su departamento para no volver a su casa. Él aceptó. Así al menos lo sostuvo el imputado a su abogado. Ambos se movilizaron hasta ese inmueble donde, dice parte de la defensa, ya estaba acordado que los otros tres sujetos pasarían la noche.

La joven llegó al departamento junto al dueño del inmueble. “No hubo ningún tipo de violencia” en el traslado, dijo el abogado del imputado. Lo ocurrido dentro del inmueble es lo que la Fiscalía se encuentra buscando aclarar. Los imputados reconocen que hubo un encuentro sexual, pero aseguran que se trató de un acto consensuado.

De acuerdo a lo que señalaron los sujetos, no todos tuvieron la misma participación en ese acto sexual, pese a que todos estarían siendo investigados por el mismo delito y con el mismo grado de autoría.

Según señalaron los imputados, al día siguiente de los hechos, el 6 de marzo, no habrían habido recriminaciones y uno de los sujetos pidió un Uber para que la joven se fuera a su casa. De acuerdo a su abogado, tampoco hubo indicios de denuncia entre marzo y mayo, cuando finalmente se da a conocer el caso mediante una denuncia vía redes sociales de lo que había ocurrido en ese departamento.

De acuerdo a quienes conocen del caso, el estudiante que es dueño del departamento donde ocurrieron los hechos congeló la carrera debido a que estaba sufriendo amenazas tras la denuncia .

Entre las diligencias que la defensa busca impulsar está la revisión de cámaras del interior de la disco para ver la interacción que hubo entre ellos y, además, establecer el estado de intemperancia en que estaban los cuatro tras consumir alcohol.

Consultada la Fiscalía del Biobío, señalaron que la investigación estaba en desarrollo y que no emitirán comentarios por ahora.