Casa Donoso: celebra el Día del Padre con un 40% de descuento en vinos seleccionados

Si estás buscando un regalo especial para este Día del Padre, Casa Donoso presenta una oportunidad única para descubrir algunos de los vinos más premiados de su portafolio.

Reconocida por su tradición vitivinícola en el Valle del Maule, la viña ha preparado una selección exclusiva para los suscriptores de La Tercera, con etiquetas que destacan por su calidad, trayectoria y reconocimientos en la industria.

Aquí tienes una selección de tres vinos imperdibles:

1. Perla Negra

El vino ícono de Casa Donoso y una de sus etiquetas más reconocidas. Fue distinguido con 96 puntos en la Guía Descorchados, consolidándose como una de las grandes expresiones del valle.

2. 1810

Una propuesta premium que combina elegancia, complejidad y carácter. Este vino obtuvo 95 puntos en Descorchados, posicionándose entre las etiquetas más destacadas de la viña.

3. Sucesor Red

Elegido como el Mejor Carménère del Maule en la última edición del concurso La Noche del Carménère en Talca, es una excelente alternativa para quienes buscan descubrir nuevas expresiones de esta cepa emblemática.

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Una excelente oportunidad para celebrar el Día del Padre con vinos de gran calidad y disfrutar de un beneficio exclusivo para socios LT Beneficios.