Fernando Gago deja en suspenso la presencia de Aránguiz en el Clásico Universitario y le hace una promesa a Lucero

Una de las grandes preocupaciones de la U es la salud de Charles Aránguiz. El Príncipe sufrió un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho en el duelo ante Universidad de Concepción,el pasado 9 de marzo, y se esperaba que entrara en esta convocatoria, pero una nueva dolencia lo dejó al margen de este partido y ahora hasta Fernando Gago duda si estará o no para el clásico de la próxima semana con Universidad Católica.

“Está en el último proceso de su recuperación. Con cosas normales que pueden suceder, tuvo una sobrecarga en la semana y preferimos que trabaje para la próxima y tratar de tenerlo disponible y a partir de eso ver cuando esté. Necesito que los futbolistas estén en su máxima condición y sin apurarlos”, aseveró el DT.

También tuvo palabras para Lucas Assadi, el cual también está volviendo después de que molestias en su tobillo lo dejaran al margen por varias semanas. “Lucas volvió de la lesión y está agarrando otra vez el ritmo que necesita. Y a partir de eso intentaremos que de su mejor versión. Independiente de las etiquetas que se le pongan, todos sabemos las condiciones que tiene para jugar al fútbol y creo que es un error que estemos pensando en algo futuro, tenemos que buscar la realidad. Y la realidad es que solamente se siente cómodo en el campo y recupere su nivel futbolístico y a partir de eso, las demás cosas vienen solas”, señaló Gago.

Finalmente y ante la polémica por el arbitraje que desató tras caer ante los chillanejos y que incluso provocó la reacción de Everton, el adiestrador fue enfático: “De los árbitros no hablo, porque a veces hay aciertos y otras, hay errores. Es una cuestión lógica de juego y se pueden equivocar. No me consta que hayamos tenido reuniones y jamás voy a pedir algo sobre un árbitro pues para eso hay gente encargada”, concluyó.

Juan Martín Lucero lleva casi un año sin marcar un gol. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La promesa a Juan Martín Lucero

Llegó como el “refuerzo estrella” del mercado estival y gana cerca de 100 millones de pesos mensuales. Pero el rendimiento de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile dista mucho de lo que mostró en Colo Colo en su momento o en Fortaleza hasta la temporada 2024.

Pese a que el argentino partió siendo titular con Paqui Meneghini en la banca y su inicio fue para el olvido: recibió una tarjeta roja en la primera fecha. Luego, en la sexta jornada, una distensión muscular lo sacó de la convocatoria y en la séptima solo fue suplente.

Tras ello, en el choque ante Unión La Calera, el pasado 24 de marzo, tuvo que salir a los 8 minutos por un desgarro y fue pifiado por los presentes en el Estadio Nacional. Finalmente, la semana pasada regresó ante Ñublense (jugó 17 minutos) y se espera que reemplace al lesionado Eduardo Vargas en el duelo de este sábado contra Everton.

Titularidad que tendrá como foco principal que se reencuentre con las redes, ya que desde mayo del año pasado que no convierte un gol y eso preocupa en el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago. Por lo mismo, el entrenador de la U no tuvo reparos en confesar cómo viene trabajando con el jugador y hasta lanzó una promesa.

“Esta semana entrenó muy bien, tenemos que seguir en el proceso y tenemos que intentar que cada futbolista entrene en su máxima capacidad y entregue la mejor versión de lo semanal para afrontar el partido”, partió diciendo el estratega transandino. Y luego agregó que “con respecto a lo emocional, lo vi muy bien y muy tranquilo y si le toca jugar, trataremos de darle posibilidad de que vuelva a marcar”, concluyó el entrenador.