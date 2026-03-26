320 días sin anotar, lesionado y pifiado por el Estadio Nacional: el calvario de Juan Martín Lucero en la U

319 días sin anotar, lesionado y pifiado por el Estadio Nacional: el drama de Juan Martín Lucero en la U.

Juan Martín Lucero llegó a Universidad de Chile como uno de los principales refuerzos. El club realizó un esfuerzo económico importante para concretar su fichaje y lo posicionó como uno de los jugadores mejor remunerados del fútbol nacional. Sin embargo, su inicio en el equipo ha estado marcado por problemas físicos, sanciones y una falta de gol que se extiende por varios meses.

El episodio más reciente ocurrió este martes, en el partido ante Unión La Calera por la Copa de la Liga. El delantero fue titular, pero solo alcanzó a permanecer ocho minutos en el campo de juego. El atacante manifestó molestias físicas y solicitó la asistencia médica. Luego de una breve evaluación, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo.

Al salir del terreno, Lucero se acercó al entrenador Fernando Gago, le dio la mano y se dirigió directamente al banco de suplentes. Allí recibió atención con hielo en el muslo izquierdo. El jugador se cubrió el rostro con ambas manos y no pudo contener el llanto, en una imagen que reflejó el momento que atraviesa en el club. Los hinchas lo silbaron al momento de abandonar la cancha.

Lucero llorando en el banco de suplentes. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

No es la primera vez que el delantero abandona un partido por problemas físicos en la presente temporada. El 5 de marzo, en el compromiso ante Palestino por la Copa Sudamericana, también debió ser sustituido por una lesión.

Su regreso se produjo la semana pasada, en el partido frente a Deportes La Serena. En ese compromiso ingresó desde el banco de suplentes y sumó minutos de competencia, lo que permitió proyectar su retorno como titular. Sin embargo, la nueva molestia física sufrida ante Unión La Calera volvió a interrumpir su continuidad. Las lesiones no han sido el único factor que ha limitado su participación. En la primera fecha del campeonato nacional, el atacante fue expulsado en el partido contra Audax Italiano.

Hasta el momento, Lucero no ha marcado goles con Universidad de Chile. Para encontrar su último gol oficial es necesario remontarse al 10 de mayo de 2025, cuando convirtió para Fortaleza en un partido del Brasileirao ante Juventude. Desde entonces han transcurrido 320 días sin convertir.

El entrenador Fernando Gago se refirió a la situación del delantero tras el partido ante Unión La Calera. El técnico evitó profundizar en el diagnóstico médico y centró su discurso en el respaldo hacia el futbolista. “Es una cuestión lógica del deporte apoyar al futbolista, tratar de darle las mejores herramientas para que vuelva de la lesión y poder contar con ellos”, señaló el entrenador.

“Uno puede compartir situaciones, pero el momento del jugador y cómo decide el jugador en ese momento es muy personal”, agregó.

La llegada de Lucero a la U estuvo acompañada de altas expectativas, en gran parte por su rendimiento previo en el fútbol chileno. En la temporada 2022, defendiendo a Colo Colo, el delantero anotó 24 goles y fue una pieza relevante en la campaña que terminó con el título de la Liga de Primera bajo la dirección de Gustavo Quinteros.

Con su fichaje por la U, Lucero se convirtió en el octogésimo futbolista en la historia en defender las camisetas de los dos clubes más populares del país. El listado incluye nombres de distintas generaciones, como Leonel Sánchez, Patricio Yáñez, Charles Aránguiz, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Fernando de Paul y Matías Zaldivia.