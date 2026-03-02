SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    En diciembre del 2022, Matías Zaldivia remeció el mercado chileno tras pasar de Colo Colo a Universidad de Chile, sin escala. Su traspaso generó el rechazo de los fanáticos estudiantiles, quienes lo amenazaron. Sin embargo, casi tres años después, el defensor logró revertir la situación y hoy se anota como uno de los referentes y jugadores más queridos del plantel.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Matías Parker

    Quedaban 20 minutos para el final del Superclásico. El empate a cero no se movía. Pero una jugada de balón parado terminó inclinando la balanza hacia Universidad de Chile. Tiro libre de Marcelo Morales, pivoteo de Juan Martín Lucero y la pelota le quedó a Matías Zaldivia para convertir. Silencio en el Monumental, mezclado con incredulidad. La inexorable ley del ex, esta vez por duplicado. Porque dos excolocolinos gestaron el único gol de la U en Pedreros. En la quinta fecha de la Liga de Primera, llegó la primera victoria para Francisco Meneghini. Justo en la casa del archirrival.

    Matías Zaldivia se erigió en la figura del clásico, anotando el gol de la victoria. No le importó su pasado colocolino. Festejó eufórico el 1-0. “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande. Ayudó para ganar y por eso lo grité”, señaló después del encuentro. Era importante sacar una victoria, para descomprimir el ambiente de pesimismo que reinaba en el CDA. “Fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico. Ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de Paqui. Creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, apuntó.

    El oriundo de San Isidro, nacionalizado chileno, cambió su suerte. Había mucha resistencia cuando cruzó de la vereda de Colo Colo a la U, sin escala, en diciembre de 2022. Es cosa de recordar el mensaje que dejaron hinchas de la U en un portón del CDA, ad portas de cerrar el fichaje: “Llega Zaldivia y kemamos esta wea (sic)”. Hoy, atravesando por su cuarta temporada con los azules, Zaldivia se convirtió en un referente del camarín y hasta uno de los capitanes.

    Según conoce El Deportivo, el zaguero fue clave para el arribo de Lucero a la U. Se comunicó con él y lo convenció de que aceptara la oferta y “cruzara el Rubicón”, con los costos asociados a aquello.

    Los números de Zaldivia indican su buen andar en clásicos chilenos. En su paso por Colo Colo, nunca perdió contra la U en ocho enfrentamientos: seis victorias y dos empates. Jugando por los laicos, suma siete choques ante el Cacique con un balance de cuatro triunfos (dos en Macul), dos empates y una derrota.

    Además, el futbolista anota otras labores dentro del plantel. Desde que asumió, Zaldivia se ha encargado de orientar a los jóvenes del plantel. Los escucha y los guía en el inicio de sus carreras. Según cuentan desde La Cisterna, su liderazgo ha sido clave para que el equipo se vuelva a posicionar como uno de los animadores de los últimos torneos del fútbol chileno.

    El partido de Lucero

    Era evidente que uno que tendría un duelo especial era el Gato Lucero, porque todavía permanece el recuerdo de su estadía en el Cacique. En la temporada 2022, su presencia fue vital para el éxito del equipo que dirigía Gustavo Quinteros. Anotó 24 goles en 39 partidos. Durante años, Colo Colo buscaba un centrodelantero que lograra satisfacer las exigencias de un equipo grande. El fracaso de la apuesta por Nicolás Blandi fue sonoro. Pero ese idilio se convirtió en rechazo cuando toma la decisión de irse a Brasil.

    En esta temporada volvió y cruzó de vereda. Si bien había enfrentado a Colo Colo con Fortaleza en Santiago, por la Copa Libertadores del año pasado (la fatídica noche del 10 de abril), este domingo fue distinto. Porque regresó a Macul con la camiseta de la U. Por razones obvias, la recepción de los hinchas albos no fue especialmente cariñosa. Cuando por altoparlantes anunciaron las formaciones, tanto Lucero como Zaldivia recibieron una silbatina. No fue lo único. Durante el trabajo de calentamiento, los forofos del local le dedicaron un cántico al delantero: “Lucero, conch… En Pedreros te dimos de comer”.

    La dulce revancha de Juan Martín Lucero fue al participar del tanto de la victoria, sumando su primera participación en goles (una asistencia) desde que llegó a la U. Fue su tercer partido consecutivo completando los 90 minutos. Hasta el domingo, lo más sobresaliente que había realizado con el cuadro laico fue su expulsión en el debut contra Audax Italiano. Ahora es uno más de la U.

    Así quedó reflejado en un live de Instagram que grabó Marcelo Morales en el camarín, luego del triunfo. Ahí se ve al plantel cantando con euforia “el indio no lo puede creer...”. Y Lucero es uno de los que se ve en la imagen.

    Lo que ahora le falta al exariete de Vélez es encontrar el gol con la U. A la larga, para eso lo trajeron desde Brasil. Con 290 minutos jugados, aún no acierta. En 2025, convirtió 11 anotaciones en 50 partidos con Fortaleza (2.770 minutos). Su balance general en aquel elenco fue positivo: 58 tantos y 14 asistencias en 176 presentaciones. Esos antecedentes son, precisamente, los que tentaron a Azul Azul para fijarse en él.


    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraSuperclásicoUniversidad de ChileColo ColoLa UJuan Martín LuceroMatías ZaldiviaLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    “No es que la gente ande histérica, pero hay susto”: chilenos describen el clima de tensión bajo el fuego en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    2.
    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    3.
    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    4.
    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    A fondo con Arturo Vidal: “Tengo gente alrededor que me recuerda quién soy y lo que he hecho en mi carrera”

    5.
    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers