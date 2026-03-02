De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

Quedaban 20 minutos para el final del Superclásico. El empate a cero no se movía. Pero una jugada de balón parado terminó inclinando la balanza hacia Universidad de Chile. Tiro libre de Marcelo Morales, pivoteo de Juan Martín Lucero y la pelota le quedó a Matías Zaldivia para convertir. Silencio en el Monumental, mezclado con incredulidad. La inexorable ley del ex, esta vez por duplicado. Porque dos excolocolinos gestaron el único gol de la U en Pedreros. En la quinta fecha de la Liga de Primera, llegó la primera victoria para Francisco Meneghini. Justo en la casa del archirrival.

Matías Zaldivia se erigió en la figura del clásico, anotando el gol de la victoria. No le importó su pasado colocolino. Festejó eufórico el 1-0. “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande. Ayudó para ganar y por eso lo grité”, señaló después del encuentro. Era importante sacar una victoria, para descomprimir el ambiente de pesimismo que reinaba en el CDA. “Fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico. Ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de Paqui. Creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, apuntó.

El oriundo de San Isidro, nacionalizado chileno, cambió su suerte. Había mucha resistencia cuando cruzó de la vereda de Colo Colo a la U, sin escala, en diciembre de 2022. Es cosa de recordar el mensaje que dejaron hinchas de la U en un portón del CDA, ad portas de cerrar el fichaje: “Llega Zaldivia y kemamos esta wea (sic)”. Hoy, atravesando por su cuarta temporada con los azules, Zaldivia se convirtió en un referente del camarín y hasta uno de los capitanes.

Según conoce El Deportivo, el zaguero fue clave para el arribo de Lucero a la U. Se comunicó con él y lo convenció de que aceptara la oferta y “cruzara el Rubicón”, con los costos asociados a aquello.

Los números de Zaldivia indican su buen andar en clásicos chilenos. En su paso por Colo Colo, nunca perdió contra la U en ocho enfrentamientos: seis victorias y dos empates. Jugando por los laicos, suma siete choques ante el Cacique con un balance de cuatro triunfos (dos en Macul), dos empates y una derrota.

Además, el futbolista anota otras labores dentro del plantel. Desde que asumió, Zaldivia se ha encargado de orientar a los jóvenes del plantel. Los escucha y los guía en el inicio de sus carreras. Según cuentan desde La Cisterna, su liderazgo ha sido clave para que el equipo se vuelva a posicionar como uno de los animadores de los últimos torneos del fútbol chileno.

El partido de Lucero

Era evidente que uno que tendría un duelo especial era el Gato Lucero, porque todavía permanece el recuerdo de su estadía en el Cacique. En la temporada 2022, su presencia fue vital para el éxito del equipo que dirigía Gustavo Quinteros. Anotó 24 goles en 39 partidos. Durante años, Colo Colo buscaba un centrodelantero que lograra satisfacer las exigencias de un equipo grande. El fracaso de la apuesta por Nicolás Blandi fue sonoro. Pero ese idilio se convirtió en rechazo cuando toma la decisión de irse a Brasil.

En esta temporada volvió y cruzó de vereda. Si bien había enfrentado a Colo Colo con Fortaleza en Santiago, por la Copa Libertadores del año pasado (la fatídica noche del 10 de abril), este domingo fue distinto. Porque regresó a Macul con la camiseta de la U. Por razones obvias, la recepción de los hinchas albos no fue especialmente cariñosa. Cuando por altoparlantes anunciaron las formaciones, tanto Lucero como Zaldivia recibieron una silbatina. No fue lo único. Durante el trabajo de calentamiento, los forofos del local le dedicaron un cántico al delantero: “Lucero, conch… En Pedreros te dimos de comer”.

La dulce revancha de Juan Martín Lucero fue al participar del tanto de la victoria, sumando su primera participación en goles (una asistencia) desde que llegó a la U. Fue su tercer partido consecutivo completando los 90 minutos. Hasta el domingo, lo más sobresaliente que había realizado con el cuadro laico fue su expulsión en el debut contra Audax Italiano. Ahora es uno más de la U.

Así quedó reflejado en un live de Instagram que grabó Marcelo Morales en el camarín, luego del triunfo. Ahí se ve al plantel cantando con euforia “el indio no lo puede creer...”. Y Lucero es uno de los que se ve en la imagen.

Lo que ahora le falta al exariete de Vélez es encontrar el gol con la U. A la larga, para eso lo trajeron desde Brasil. Con 290 minutos jugados, aún no acierta. En 2025, convirtió 11 anotaciones en 50 partidos con Fortaleza (2.770 minutos). Su balance general en aquel elenco fue positivo: 58 tantos y 14 asistencias en 176 presentaciones. Esos antecedentes son, precisamente, los que tentaron a Azul Azul para fijarse en él.



