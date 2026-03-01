Oxígeno puro para Paqui Meneghini: Zaldivia le da a la U el Superclásico 199 ante Colo Colo y por fin celebra en 2026

Zaldivia le da a la U el Superclásico 199 ante Colo Colo y por fin celebra en 2026.

Da lo mismo cómo lleguen. Los superclásicos cargan ese mote de ser partidos especiales, particulares, donde ganarle al archirrival es casi un trofeo en sí mismo. El estadio Monumental acogió la versión 199, en Primera División, y Universidad de Chile obtuvo una victoria tan necesaria como importante. El 1-0 sobre Colo Colo sirve para tomar aire y desbloquearse.

El primer derbi entre Fernando Ortiz y Francisco Meneghini. Si bien el DT albo ya tenía un clásico en el cuerpo (el de la Supercopa 2025), ahora lo enfrentaba por primera vez en Pedreros, lo que no dejaba de ser relevante. El Cacique llegó con tres triunfos al hilo, sin goles encajados en esa racha y con la oportunidad de ser líder en el caso de un triunfo.

Mientras que el equipo del chuncho llegó con una imperiosa necesidad de salir airoso de su visita a Macul. Sin ganar en lo que va del año, chocar ante el más enconado adversario no era el mejor negocio para Paqui, quien tiene todas las miradas encima por los malos resultados. Por si fuera poco, la U entró a la cancha en zona de descenso (van recién cinco fechas, por cierto) tras las victorias de La Serena, Concepción y Palestino.

Los azules arrancaron el primer tiempo con presión alta (equivalente a la urgencia de ganar que tenía sobre los hombros), poniendo a Javier Altamirano como el encargado de generar fútbol, detrás del doble 9. Esa “declaración de intenciones” fue cesando a medida que corrió el juego. Colo Colo instalaba, en el retroceso, un 4-1-4-1, con Arturo Vidal en el eje. El King recibió una prematura amonestación (4′), que lo condicionó. Maxi Romero, ariete de origen, fue al sacrificio jugando más abierto por la derecha. El mismo rol, por la izquierda, tenía Claudio Aquino.

Desplegándose en función ofensiva, Romero tendía a soltarse e instalarse para acompañar al ex Estudiantes de La Plata, aunque entró poco en el circuito durante los 45′ iniciales. Por su parte, Aquino se liberaba para ser el enganche, desde la izquierda al centro. Los albos le quitaron el balón a los laicos (la posesión fue del 56% en la primera mitad). Sin embargo, le faltaba la finalización.

Era un encuentro de buen ritmo, más no de precisión en los metros finales. Como Colo Colo le tomó la pelota a la U, los azules se fueron concentrando en su lado de la cancha. El desahogo era por pelotazos. Marcelo Morales, la novedad de Meneghini en la banda izquierda, no era alternativa plausible para atacar. Hormazábal, en la diestra, avanzaba más y mejor.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Las emociones sucedieron en la parte final del lapso. En los 40′, ocurrió la chance más clara. Y la tuvo Juan Martín Lucero. Evidentemente era un partido especial para el argentino, porque su anterior etapa como colocolino sigue estando fresca. Los cánticos de la barra hacia él fueron el ejemplo más nítido. El Gato falló un mano a mano ante De Paul, quien achicó eficazmente. La acción nació de un balonazo, ayudado por una falla de Vidal a la hora de rechazar. Seguidamente, lo tuvo Maxi Romero con un remate franco, despejado por Castellón.

El partido insinuaba, pero no terminaba de concretar. Para el complemento se requería un golpe en la pizarra para remecer la estantería. Esto corría para ambos, aunque más necesario era en la U. Fue entrando en un laberinto donde el bloqueo se imponía a la creación. Faltaban ideas.

Si Paqui hizo ingresar a Guerrero por Vargas, dejando solo a un 9 (Lucero), Ortiz dobló la apuesta con tres cambios. Salieron Aquino (bajó en el segundo periodo), Vidal (condicionado por la amarilla) y Romero. Entraron Madrid, Hernández y Pastrán. Con esto, el DT pasó al 4-3-3 con punteros definidos y Correa como referencia.

Ofensivamente, la U había hecho poco. Gracias a la pelota detenida, encontró una ventana para llegar al gol. A 20′ del final, un tiro libre lanzado por Morales encuentra el pivoteo de Lucero y Matías Zaldivia remató para batir a De Paul. Fue como una catarsis, para sacarse los nervios. Balde de agua fría en Pedreros: en desventaja gracias a un tanto elaborado por dos ex Colo Colo.

El anfitrión, para intentar el empate, jugó apurado, más no claro. La premura del reloj obligó al Cacique a ir hacia adelante sin un libreto claro y sobrepoblando de atacantes. Terminaron Hernández, Marchant, Pastrán, Cuevas y Correa. La U, a aguantar la ventaja como fuera. Ese ímpetu desordenado no causó efecto en los blancos.

Después de cinco partidos oficiales (seis, sumando el amistoso con Universitario en Perú), Universidad de Chile tiene una victoria en un 2026 que ha comenzado con un sinfín de dudas. Llegó justo en la casa del archirrival, antes del desafío por la Copa Sudamericana ante Palestino. Oxígeno puro para Meneghini.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; J. Rojas, J. Villagra, J. Sosa, D. Ulloa (85′, F. Marchant); T. Alarcón (80′, Y. Cuevas), A. Vidal (66’, A. Madrid), F. Méndez; C. Aquino (66′, L. Hernández); M. Romero (66′, L. Pastrán) y J. Correa. DT: F. Ortiz.

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, I. Poblete, C. Aránguiz, M. Morales (72′, F. Salomoni); J. Altamirano (83′, L. Romero); E. Vargas (61′, M. Guerrero) y J. M. Lucero. DT: F. Meneghini.

Goles: 0-1, 70′, Zaldivia, remata tras pivoteo de Lucero en un tiro libre.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Vidal, Pastrán (CC); Morales, Lucero (U).

Estadio Monumental. Asistieron 38.318 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.