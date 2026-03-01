Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

El Sevilla arruinó la fiesta en La Cartuja. El elenco blanquirrojo, que tuvo a Alexis Sánchez como figura y a Gabriel Suazo durante un tiempo, consiguió un agónico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini, por 2-2. La edición número 145 del derbi de Andalucía terminó en una igualdad que, por el contexto previo y por cómo se dio el encuentro, se recibió de mejor forma en Nervión que en Heliópolis.

El Ingeniero se quedó al borde de romer un nuevo récord. Ya venía de obtener un triunfo en el Sánchez-Pizjuán por primera vez en ocho años. Ahora, el nacional estuvo a nada de sellar un hito inédito en los más de cien años de una tradicional rivalidad de enfrentamientos entre ambas escuadras y convertirse en el primer técnico en la historia del cuadro bético en ganar tres partidos oficiales consecutivos en el clásico. Sin embargo, los locales no lograron sostener una ventaja de dos goles.

En ese sentido, el Betis llegó afianzado en la quinta posición de LaLiga, con el objetivo de seguir escalando en la pelea por clasificar a Champions. Mientras que afrontó el duelo tras lograr distanciarse del descenso, aunque aún lo miran de reojo.

En tanto, Pellegrini fue homenajeado en la previa del encuentro. El chileno recibió el premio al mejor entrenador del mes en LaLiga bajo una ovación de los hinchas que repletaron La Cartuja.

Un sólido Betis comenzó de mejor manera, reflejando las diferencias que existen en la actualidad entre ambos equipos. De hecho, no tardó en dar el primer golpe gracias a un verdadero golazo de Antony (16′). Abde, que sería factor durante todo el encuentro, realizó un grandísimo desborde, eludiendo a toda la zaga blanquirroja. Llegó hasta línea de fondo y jugó hacia el centro. Tras un rebote, el brasileño resolvió con una chilena en el área chica. Resolvió con una pirueta de antología, un tremendo recurso.

El Sevilla pareció mejorar tras el gol. Se hizo con el control de la posesión y tomó la iniciativa. Ahí fue clave Alexis Sánchez, quien sorprendió con una inesperada titularidad. No estaba contemplado en la oncena estelar del suspendido Matías Almeyda, pero un cambio de última hora lo hizo entrar en el equipo.

El tocopillano, que venía de críticas tras irregulares presentaciones y padecer con las lesiones, fue el mejor de un equipo plano, con diferencia. Se le vio activo, pidiendo constantemente la pelota, siendo el nexo de una ofensiva que a la que le costó profundizar. Bajó para recibir, a veces demasiado. Pese a los destellos del Niño Maravilla, el Betis se sintió cómo en su repliegue, sin sufrir en demasía y encontrando momentos para hacer daño de contra.

De hecho, al 37′, vino un nuevo tanto tras una salida rápida. Abde recibió cargado a la izquierda y fue nuevamente protagonista. Encaró hacia dentro y entregó una increíble habilitación entre líneas para Álvaro Fidalgo. El mexicano definió con un sutil toque y estiró la ventaja. Fue otro gol de gran factura.

Almeyda removió la pizarra en el entretiempo. Realizó una serie de modificaciones para buscar otro resultado, siendo Suazo uno de los perjudicados con el ingreso de Oso, quien fue el mejor del complemento. El lateral dejó el terreno, mientras que intentó nutrir un ataque liderado por el tocopillano. No obstante, careció de sorpresa y chispa en el último cuarto de la cancha.

No obstante, el Sevilla se encontró con un descuento inesperado gracias a una genialidad de Alexis (62′) tras un ajustado centro de Oso. El Niño Maravilla se zambulló para conectar de cabeza y anotar con un gran gesto técnico. Pese a no venir antecedido de su mejor momento, su experiencia, calidad técnica, talento y vigencia le valieron para agrandarse en el mejor escenario.

De esta forma, el máximo goleador de la Roja se convirtió en el goleador más veterano en la historia del Derbi de Sevilla en Primera División. Con 37 años y 72 días, superó al ídolo bético Joaquín (37 años y 43 días).

Unos minutos después, al 70′, dejaría el campo tras padecer el desgaste físico. Pero su tanto fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro y envalentonar al Sevilla, con más amor propio, pero también con un fútbol que fue creciendo. De hecho, el portero Álvaro Valles fue clave, con una increíble tapada, para evitar el empate.

Sin embargo, este llegó sobre el cierre gacias a un golazo de Isaac Romero (85′), que había reemplazado a Sánchez. El atacante recibió un rebote en la media luna y sacó un potente zurdazo al primer toque para silenciar La Cartuja. Dos minutos después, Abde tuvo el triunfo en sus pies, pero el palo se lo negó. El final fue de infarto, con ocasiones para ambas partes, pero terminó en un empate que celebraron en Nervión y sufrieron en Heliópolis.

De esta forma, el cuadro dirigido por el Ingeniero continúa en la quinta posición del certamen español, con 43 unidades, en clasificación a la Europa League y cada vez más lejos de la Champions. El Sevilla, en tanto, se estancó en undécima posición, con 30 puntos. El descenso, por ahora, se vuelve a ver lejos.