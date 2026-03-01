SUSCRÍBETE
    El emotivo reconocimiento a Manuel Pellegrini en la previa del derbi entre Betis y Sevilla

    El Ingeniero recibió antes del encuentro el trofeo con el que LaLiga lo destacó como el mejor entrenador de febrero.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Manuel Pellegrini recibió el galardón como el mejor entrenador de febrero en LaLiga. Foto: Captura de video.

    Manuel Pellegrini sigue destacando en la liga española. Este domingo, en la previa del derbi contra Sevilla, el entrenador del Betis recibió el galardón que lo distingue como el mejor entrenador de LaLiga.

    El Ingeniero apareció en el borde de la cancha levantando el trofeo, recibiendo una ovación del público presente en el estadio La Cartuja.

    El triunfo de Pellegrini había sido comunicado por la competencia a principios de la semana. “Manuel Pellegrini ha sido elegido Mejor Entrenador de LALIGA EA SPORTS en febrero. El Real Betis ha completado un magnífico mes donde no ha conocido la derrota y ha sumado tres victorias y un empate”, destacaron en la página oficial del torneo.

    “El conjunto verdiblanco, que marcha quinto en la clasificación con 42 puntos, empezó febrero imponiéndose 2-1 al Valencia CF en casa, después encadenó dos triunfos seguidos a domicilio ante el Atlético de Madrid por 0-1 y ante el RCD Mallorca por 1-2, y empató a uno ante el Rayo Vallecano en La Cartuja”, continuaron.

    Además, consignaron que en las votaciones Pellegrini acabó imponiéndose al técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa y al de Getafe, José Bordalás.

    Puedes seguir el relato minuto a minuto del derbi entre Betis y Sevilla aquí.

