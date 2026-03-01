En vivo: el Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo y Sánchez se enfrentan en un nuevo derbi
El cuadro a cargo del Ingeniero quiere seguir en la pelea por meterse en la Champions. Del otro lado, los rojiblancos luchan por seguir alejándose del fondo.
Minuto a minuto
Real Betis 0-0 Sevilla
Los elegidos por Pellegrini
Los chilenos son titulares
Duelo crucial
Los elencos llegan con necesidades dispares. Por un lado, el Betis amerita sumar para acortar la distancia de nueve puntos con los puestos de Champions League. Por otro, Sevilla se encuentra a cinco unidades de la zona de descenso.
Buenas Tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la liga española. El Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por el Gran Derbi.
