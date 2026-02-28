Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

La región de Andalucía se paraliza. Este domingo, a contar de las 14:30 horas de Chile, el Betis de Manuel Pellegrini se enfrentará al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en una nueva versión del derbi.

En la antesala de este duelo, ambos elencos llegan con realidades totalmente distintas al estadio La Cartuja. Si el elenco del Ingeniero está compitiendo por ganar terreno en los puestos de clasificación rumbo a la próxima Champions League, el conjunto de los jugadores chilenos no ha podido encontrar regularidad y coquetea con la zona de descenso. En ese sentido, la diferencia en la tabla es notoria: el Betis está 5° con 42 puntos, mientras que el Sevilla se ubica 12° con 29.

Sin embargo, el entrenador nacional sabe que para este tipo de partidos no juega la actualidad. Si bien sus dirigidos cuentan con el favoritismo por el buen estado de forma que arrastran en LaLiga y la Europa League, no se pueden confiar frente a una escuadra nervionense que quiere escapar de la crisis en la que están sumidos bajo el mando de Matías Almeyda.

“El equipo llega bien, consciente de la etapa en la temporada que estamos. Hemos hecho una buena cosecha en Liga para estar en puestos de Europa. Sabemos que hay que rematar lo hecho en estos meses y este partido tiene doble trascendencia por ser un derbi. Tenemos que hacer un partido muy completo ante un rival que no me corresponde analizar. Tiene ciertos problemas pero en los derbis todo se deja de lado y es muy parejo”, comentó Pellegrini en rueda de prensa.

El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez llega con dudas al derbi frente al Betis de Manuel Pellegrini.

El estratega, incluso, se atrevió a adelantar ciertas claves tácticas para el choque que lo tendrá cara a cara con el lateral formado en Colo Colo y el Niño Maravilla. “Cucho Hernández está preparado para disputar 90 minutos y Bakambu anda en un buen momento. Toda la semana tratamos de preparar lo mejor posible, considerando características de los rivales y tratando de mejorar lo nuestro. En los derbis, la atención y exigencia te llevan a cometer errores. Mentalmente hay que estar preparados para no caer en provocaciones ni exceso de agresividad. Saldremos a jugar como hemos hecho siempre. Ojalá hagamos un buen partido con rendimientos individuales altos, que es la mejor manera de ganar”, agregó.

Por último, el Ingeniero no pudo evitar abordar la ilusión de la hinchada bética por clasificar a la Orejona del próximo año. “Es un trabajo de club, no solo mío. Cuando uno consigue el compromiso del plantel con una idea, al técnico le sale todo más fácil. Hace seis años atrás quizás el objetivo no era Europa, el mío sí. Por suerte se ha logrado y ojalá que en la medida que lo económico se conjunte con lo deportivo podamos seguir creciendo en esta institución. Cuando llegué el equipo venía de estar abajo en la tabla. Nadie aspiraba a Europa pero yo soy exigente y trato de transmitirla a la gente. ¿Qué falta por lograr? Todo. Como si no se hubiera hecho nada. En el fútbol no se vive de los recuerdos. Hay un derbi que debemos tratar de ganar", sentenció.