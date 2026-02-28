SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

    En una nueva edición del partido más importante de Andalucía, el Ingeniero se enfrenta al conjunto de los jugadores chilenos este domingo, a las 14:30 horas.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini aborda el derbi entre Betis y Sevilla.

    La región de Andalucía se paraliza. Este domingo, a contar de las 14:30 horas de Chile, el Betis de Manuel Pellegrini se enfrentará al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en una nueva versión del derbi.

    En la antesala de este duelo, ambos elencos llegan con realidades totalmente distintas al estadio La Cartuja. Si el elenco del Ingeniero está compitiendo por ganar terreno en los puestos de clasificación rumbo a la próxima Champions League, el conjunto de los jugadores chilenos no ha podido encontrar regularidad y coquetea con la zona de descenso. En ese sentido, la diferencia en la tabla es notoria: el Betis está 5° con 42 puntos, mientras que el Sevilla se ubica 12° con 29.

    Sin embargo, el entrenador nacional sabe que para este tipo de partidos no juega la actualidad. Si bien sus dirigidos cuentan con el favoritismo por el buen estado de forma que arrastran en LaLiga y la Europa League, no se pueden confiar frente a una escuadra nervionense que quiere escapar de la crisis en la que están sumidos bajo el mando de Matías Almeyda.

    El equipo llega bien, consciente de la etapa en la temporada que estamos. Hemos hecho una buena cosecha en Liga para estar en puestos de Europa. Sabemos que hay que rematar lo hecho en estos meses y este partido tiene doble trascendencia por ser un derbi. Tenemos que hacer un partido muy completo ante un rival que no me corresponde analizar. Tiene ciertos problemas pero en los derbis todo se deja de lado y es muy parejo”, comentó Pellegrini en rueda de prensa.

    El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez llega con dudas al derbi frente al Betis de Manuel Pellegrini.

    El estratega, incluso, se atrevió a adelantar ciertas claves tácticas para el choque que lo tendrá cara a cara con el lateral formado en Colo Colo y el Niño Maravilla. “Cucho Hernández está preparado para disputar 90 minutos y Bakambu anda en un buen momento. Toda la semana tratamos de preparar lo mejor posible, considerando características de los rivales y tratando de mejorar lo nuestro. En los derbis, la atención y exigencia te llevan a cometer errores. Mentalmente hay que estar preparados para no caer en provocaciones ni exceso de agresividad. Saldremos a jugar como hemos hecho siempre. Ojalá hagamos un buen partido con rendimientos individuales altos, que es la mejor manera de ganar”, agregó.

    Por último, el Ingeniero no pudo evitar abordar la ilusión de la hinchada bética por clasificar a la Orejona del próximo año. “Es un trabajo de club, no solo mío. Cuando uno consigue el compromiso del plantel con una idea, al técnico le sale todo más fácil. Hace seis años atrás quizás el objetivo no era Europa, el mío sí. Por suerte se ha logrado y ojalá que en la medida que lo económico se conjunte con lo deportivo podamos seguir creciendo en esta institución. Cuando llegué el equipo venía de estar abajo en la tabla. Nadie aspiraba a Europa pero yo soy exigente y trato de transmitirla a la gente. ¿Qué falta por lograr? Todo. Como si no se hubiera hecho nada. En el fútbol no se vive de los recuerdos. Hay un derbi que debemos tratar de ganar", sentenció.

    Lee también:

    Más sobre:LaLigaManuel PellegriniSevillaBetisAlexis SánchezGabriel SuazoFútbolFútbol españolFútbol internacionalMatías Almeyda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Lo más leído

    1.
    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    2.
    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    3.
    “Cerca de $2 mil millones en pérdidas”: Incendio destruye las instalaciones de los equipos de remo y canotaje del Team Chile

    “Cerca de $2 mil millones en pérdidas”: Incendio destruye las instalaciones de los equipos de remo y canotaje del Team Chile

    4.
    En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato

    En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato

    5.
    Figura de Bahia enaltece a Omar Carabalí tras la eliminación en la Copa Libertadores

    Figura de Bahia enaltece a Omar Carabalí tras la eliminación en la Copa Libertadores

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro
    Chile

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers
    El Deportivo

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers

    En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato

    Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán
    Mundo

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago