En Argentina revelan quiebre entre Marcelo Gallardo y Paulo Díaz en la crisis de River Plate: “Terminó desilusionado”.

En Argentina aseguran que la relación entre Paulo Díaz y Marcelo Gallardo quedó deteriorada en el tramo final del ciclo del entrenador en River Plate.

“Algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. Además, Gallardo terminó desilusionado con varios jugadores, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño. Separo algunos futbolistas con escaso protagonismo. A Maximiliano Salas le valora que siempre va para adelante aunque no le salgan las cosas”, señalaron en ESPN.

El segundo ciclo del entrenador terminó este jueves, cuando River venció 3-1 a Banfield por la séptima fecha del Apertura. En la presentación del once inicial, el nombre del técnico fue ovacionado por el público del estadio Monumental, mientras que el plantel, incluido Díaz, recibió silbidos.

🚨 Silbidos para MQ, Driussi, Bustos, P.Diaz, Acuña, Galoppo, Castaño, Viña, Salas y Colidio el mas silbado. pic.twitter.com/0JFwaEFbet — Maximiliano Grillo 💚💜 (@maxigrillo) February 26, 2026

Tras el encuentro, el DT se despidió del cargo con un mensaje dirigido a la hinchada, al plantel y a la dirigencia. “Voy a estar muy pendiente de lo que pase en el club en el tiempo que esté afuera. Le deseo lo mejor al club, los jugadores y la dirigencia, que se puedan poner de pie para lo que viene”, cerró Gallardo.

Desde el plantel, el arquero Franco Armani reconoció la culpa de los jugadores en el momento del equipo y apuntó a la necesidad de asumir el escenario tras la salida del entrenador. “Tenemos responsabilidad, obviamente. Somos los que cada partido entramos al campo de juego y tomamos decisiones. Cada uno en estos meses dio todo para que la situación sea otra, lamentablemente no se pudo dar”, indicó el guardameta.

River deberá continuar su participación en el torneo transandino en la próxima fecha, cuando enfrente a Independiente Rivadavia el próximo lunes.