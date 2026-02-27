SUSCRÍBETE
    Se juega todo: Paqui Meneghini mueve la pizarra de la U de cara al Superclásico frente a Colo Colo

    La escuadra universitaria sufrió la baja de Lucas Assadi por una esguince de tobillo, lo que obliga a cambiar las piezas para el domingo.

    Por 
    Diego Donoso
    El once de la Universidad de Chile en su debut en liga ante Audax Italiano. Por: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile recibió la mala noticia de la baja de Lucas Assadi. El jugador sufrió una esguince de tobillo en el empate ante Deportes Limache, lo que le alejará de las canchas por al menos cuatro semanas. En un principio, se difundió que podría jugar el fin de semana, pero análisis posteriores descartaron esta posibilidad.

    La lesión del jugador llega en un momento importante de la temporada para los Azules, ya que el domingo se juega el Superclásico ante Colo Colo. Después, es el duelo ante Palestino, el cual definirá quien avanza a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

    La presión solo aumenta para Francisco Meneghini, quien ha sido cuestionado por aún no ganar en liga al mando de la U de Chile. Su futuro como entrenador del club se definirá luego de los duelos ante los Albos y Tetracolores. Es por ello, que Paqui prepara cambios para intentar quedarse con el encuentro en el Estadio Monumental.

    Los movimientos en el once universitario

    Gabriel Castellón será el arquero en el Superclásico, mientras que la zaga defensiva no tiene modificaciones: Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia.

    El estratega universitario planea dos modificaciones para enfrentar a Colo Colo. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    Para sustituir a Assadi, ingresará Israel Poblete para acompañar a Charles Aránguiz, según informa el medio Emisora Bullanguera.

    Sin embargo, no es la única variante de Paqui, ya que Marcelo Morales le ganó la pulseada a Felipe Salomoni y Diego Vargas por el puesto en la banda izquierda ante el Cacique. Con ello, los nombres son Fabián Hormazábal, Aránguiz, Poblete y Morales.

    El ataque tendrá a Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Javier Altamirano; jugadores que se encargarán de hacer daño al arco de Fernando De Paul.

    Este será el once de la U para saltar a la cancha en el Superclásico: Castellón, Ramírez, Calderón, Zaldivia, Hormazábal, Poblete, Aránguiz, Morales, Altamirano, Vargas y Lucero.

