    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico

    El arquero del Cacique dio a conocer los aspectos fundamentales del crecimiento del equipo después del duro estreno contra Deportes Limache y que esperan mantener contra la U.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Fernando de Paul adelantó el choque contra la U en el Superclásico. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile darán vida a la edición 199 del Superclásico nacional. El estadio Monumental será el escenario de este choque donde se enfrentarán dos equipos que arrastran rendimientos que contrastan.

    El Cacique aparece en la parte alta de la clasificación con tres victorias consecutivas. Por el otro lado, los azules aún no han podido registrar victorias.

    En la antesala de este encuentro, Fernando de Paul tomó la palabra para referirse a la manera con la que encararán este desafío.

    “Si bien analizamos y trabajamos con el rival de turno, tratamos de enfocarnos en lo nuestro. En lo que hemos mejorado desde el primer partido y lo que tenemos todavía que mejorar. Va a ser un partido diferente porque es un clásico. Nosotros tratamos de mantenernos al margen de todo lo que se habla. Nos vamos a enfocar en lo que venimos trabajando en la semana para llegar de la mejor manera a este partido”, señaló en conferencia de prensa.

    En este sentido, resaltó que entre los puntos clave será “el orden. Ese partido (contra Limache) dentro de la cancha no decidimos bien. No hicimos lo que habíamos trabajado. En el segundo tiempo mejoramos un poco, pero con un resultado ya a favor de Limache. Desde ese momento el orden fue fundamental. La paciencia también, porque creo que en ese partido fuimos muy ansiosos a la hora de atacar y quedamos mal parados”.

    También tuvo palabras por asumir el rol de capitán. “No considero ser el líder máximo. Hay compañeros que asumen bien esa responsabilidad. Contamos con la presencia de Arturo (Vidal) que es una institución para el fútbol chileno en general. Sentí el respaldo de toda la gente de la institución. Es una responsabilidad que trato de tomarla de la mejor manera. Han pasado jugadores importantes por la institución que les ha tocado ser capitán y es un privilegio muy grande para mí”, reconoció.

    A su vez, planteó que la continuidad le ha permitido retomar su nivel. “No me conformo con lo que pude dar hasta ahora. El tema de la capitanía lo tomo con responsabilidad y respeto hacia la institución que me está dando esta confianza”.

    Por su lado, Juan Pablo Rodríguez, ayudante técnico de Fernando Ortiz, comentó que “sabemos la importancia del partido. Tenemos esa sed de revancha hacia el rival. Sabemos que es un clásico, que hay que ganarlo. A veces predomina más el triunfo que cómo se logra. Estamos preparados, con una buena racha de resultados a base de trabajo. Lo que queremos es regalarle un triunfo y un partido completo a nuestros aficionados”.

