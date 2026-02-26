“Por imitar un macaco”: en Brasil detienen a un hincha de O’Higgins por acto racista contra los jugadores de Bahia

O’Higgins celebró en Brasil. Pasaron 12 años para que el cuadro de Rancagua volviera a jugar la Copa Libertadores. El Capo de Provincia sacó del camino al Bahia de Brasil, como visitante, en penales, y está en la fase 3 del certamen. Ahora espera rival, que saldrá del cruce entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.

La alegría para los Celestes, sin embargo, no fue total. Según reportan medios locales, un hincha de O’Higgins fue detenido por actos racistas en el estadio Arena Fonte Nova. La imagen fue captada por las cámaras de videovigilancia del reducto deportivo, en el que el fanático fue sorprendido haciendo gestos de mono contra los jugadores de Bahía durante el entretiempo.

Tras ser identificado, el fanático de 27 años fue detenido por la Polícia Civil del Estado de Bahía, quien lo apresaron por el delito de racismo. Posteriormente, fue desalojado del recinto y trasladado a la comisaría. El hincha chileno quedó a disposición de la justicia brasileña.

En conferencia de prensa, Lucas Bogavlio, el DT de O’Higgins, se refirió al apoyo de los miles de hinchas que asistieron al encuentro. El estratega no estaba enterado de la detención.

“Lo más hermoso de todo fue que no estuvimos solos. Había más de mil almas que recorrieron alrededor de cuatro mil kilómetros (…) y que hoy disfrutemos este momento y cuando mañana u otro día emprendan el retorno a Rancagua, sepamos que formamos parte de un día que va a quedar para siempre“, señaló.