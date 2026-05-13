Carlos Ominami: “Lo que están haciendo los centros de pensamiento es representativo del conjunto de la oposición”

El lunes, los máximos líderes de la oposición recibieron la denominada contra-propuesta al proyecto de megarreforma de La Moneda, que estuvo a cargo de la Red de Centros de Pensamiento Progresista. En la redacción de ese texto trabajó el presidente de la Fundación Chile 21, exministro de Economía y exsenador Carlos Ominami, quien analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Matías del Río y Juan Andrés Quezada-, las implicancias de la tramitación de una de las iniciativas emblema del gobierno de José Antonio Kast.

¿Cómo está viendo la tramitación de la megarreforma del gobierno?

No me parece bien que se busque una tramitación tan a matacaballos, que no da márgenes para la posibilidad de conversar. Eso en la forma. En el tema de contenido tengo dos críticas gruesas. Creo que este es un proyecto estructuralmente inconsistente. A este gobierno, que se deteriore algo la distribución del ingreso, la verdad, es que no le importa mucho, pero sí le importa mucho la apreciación internacional. En el cuadro en que están, en donde la rebaja de impuestos va a actuar de manera inmediata, produciendo una baja en la recaudación tributaria y profundizando el estrés sobre las cuentas públicas, ¿qué es lo que va a significar esto? El riesgo de que las clasificadoras de riesgo deterioren la calificación y la imagen internacional de Chile y aumenten las tasas de interés. Esa creo que es la inconsistencia estructural.

¿Cuál es la otra?

Que el proyecto es opaco, porque hay una parte que se está discutiendo ahora y otra que se va a discutir después, en la ley de presupuesto, cuando venga la rebaja. Esa rebaja también tiene un problema en consistencia, porque en una economía que está con dificultades para crecer, eso va a acentuar también el carácter, las tendencias recesivas. No va a ayudar a que mejore el crecimiento.

De los temas tributarios planteados en la megarreforma, ¿cuál es el que está más cerca de poder consensuar algo con el gobierno?

Aparece hoy día el ministro abriéndose a no eliminar completamente el Sence (...) Creo que también debería irse allanando, porque creo que va a ser un planteamiento que le van a hacer también los parlamentarios de derecha, a corregir el subsidio al empleo. Él insiste, defiende su punto de vista diciendo que el empleo está en peligro. Yo creo que el empleo no está tan en peligro y de lo que se trataría es, más bien, de incentivar nueva contratación y eso, desgraciadamente, el proyecto no lo hace.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que él se sentaba a la mesa con los centros de pensamiento progresista solo si es que se les aseguraba que representaban al abanico político de la oposición...

Eso lo comparto. Creo que efectivamente el ministro de Hacienda, a esta altura, con la premura que tiene, no puede estar haciendo una discusión con economistas que finalmente no representen mucho. La discusión está planteada en el Parlamento y finalmente el arreglo tiene que ser con los parlamentarios. Ahora, la presentación que se hizo ayer (lunes) por parte de los centros contó con la presencia de parlamentarios de todos los partidos, entonces creo que lo que se está haciendo de parte de los centros (de pensamiento) es ampliamente representativo del conjunto de la oposición y no es simplemente una mirada puramente técnica que puede ser posteriormente desautorizada políticamente.

¿Cuál es su opinión del ministro Quiroz? ¿Lo conoce?

No lo conozco, tuve la oportunidad de saludarlo en el famoso foro de Panamá. Le he leído algunas columnas y creo que es alguien que, sin lugar a dudas, tiene fuerza, tiene ánimo.

¿A quién le recuerda? Se le preguntó el otro día si él quería ser Büchi, y él dijo “Büchi y Foxley”.

A mí no me recuerda a Büchi, porque fue posterior a la reforma, es de otro período, y menos a Alejandro. Me recuerda a otro, a Sergio de Castro, a alguien que quería avanzar a ‘troche y moche’ y que lo hizo también de una manera bastante brutal (...).

¿Por qué lo compara con De Castro?

¿Por qué me recuerda Quiroz a él? Porque creo que tiene un sesgo autoritario y porque, más que eso, creo que tiene en la cabeza refundar la economía chilena, el sistema, reducir fuertemente la importancia del Estado en la economía, dejar que el mercado opere mucho más libremente. Lo demostró con el ‘bencinazo’. Tiene un punto de vista que no comparto, cree que el factor principal del crecimiento son los empresarios y el capital privado. Yo creo que es un factor muy importante pero no es el único.

Se ingresaron más de mil indicaciones a la megarreforma, algo que a ojos de la gente puede no parecer muy bien.

Creo que esas declaraciones del ‘tsunami’ son francamente muy inadecuadas y no representan el sentir de la oposición. Estuve 16 años en el Parlamento, 16 años en la Comisión de Hacienda. Pueden llegar 1.000 indicaciones, pero fácilmente la secretaría lo que va a hacer es agrupar esas indicaciones (...) Creo que lo esencial son las 30 indicaciones sobre 10 temas que vienen firmadas por parlamentarios de todos los partidos. Ahí va a estar concentrada la discusión.

Usted es cercano a la expresidenta Michelle Bachelet y al presidente de Brasil, Lula da Silva. Ayer se juntaron ambos. ¿Cómo ve la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU?

Creo que es una candidatura altamente competitiva. Si uno ve los currículos de los cuatro postulantes, se va a encontrar con que claramente el currículo, la trayectoria de Michelle Bachelet, es completamente incomparable. Creo que a lo mejor en los próximos cien años en Chile no va a haber una candidata que tenga esa trayectoria.