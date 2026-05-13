Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor

“No me voy despeinar”, dijo en tono tajante, en medio de la sesión, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (republicano), al advertir que el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast se iba a terminar de votar en esta instancia “sí o sí” este miércoles.

El ambiente estaba caldeado en la comisión. Tras el “tsunami” de enmiendas que presentó la oposición (alrededor de 1.300, sin contar otras que se ingresaron en las últimas horas ), La Moneda había puesto en marcha un plan defensivo que consistía en instalar un paquete de indicaciones sustitutivas que de ser aprobadas mataban automáticamente las proposiciones de parlamentarios al hacerlas incompatibles.

Ante la ofensiva de la oposición -que no fue del todo coordinada, porque la mayoría de los cambios fueron solicitados a título personal por muchos diputados-, el gobierno buscaba mediante este resquicio reglamentario no retrasar la tramitación, al tiempo que los ministros del Presidente Kast advirtieron que no cederían en los plazos para que la Cámara despache esta megarreforma antes del 21 de mayo.

Esto fue reforzado, además, por el mismo diputado Romero en medio de los reclamos opositores. “Lo que les quiero decir es que podemos tener toda esta conversación, si quieren, hasta las 12 de la noche el día de hoy y mañana podemos mantenerla desde la mañana, hasta las 12 de la noche, y yo procederé a votar sí o sí, porque está en el reglamento. Lo voy a hacer. Entonces, después pueden reclamar, pueden hacer todo lo que estimen pertinente, pero yo voy a votar, que quede claro”, espetó el presidente de la Comisión de Hacienda.

Itinerario sigue en pie

La estrategia de La Moneda fue complementada por un severo emplazamiento del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien remarcó que el Ejecutivo no cederá en su cronograma, apostando al agotamiento de la oposición.

En entrevista con Radio Pauta, el jefe de gabinete afirmó que “si están tan activos los parlamentarios que no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas, bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando que lo hagan”.

De acuerdo al itinerario del oficialismo y el gobierno, la idea es que Hacienda evacúe la megarreforma el miércoles 13 o el jueves 14 en la madrugada, para que ese día, a más tardar, pase a manos de las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

La apuesta final es que, a partir del lunes 18 o martes 19 de mayo comience a ser discutida en la sala de la Cámara.

Aunque el plan ideal del Ejecutivo era que el megaproyecto pasara el miércoles 20 al Senado, para comenzar inmediatamente su debate en la Comisión de Hacienda que preside Javier Macaya (UDI), probablemente ello recién ocurrirá en junio, salvo que el Presidente Kast cite en forma extraordinaria a los senadores, obligándoles a suspender su semana de trabajo regional.

Reclamo opositor

Las jugadas legislativas del gobierno y el exigente cronograma irritaron a la oposición.

El diputado Raúl Leiva (PS), jefe de su bancada, que concurrió especialmente a la sesión para participar del debate, aseguró que la maniobra del Ejecutivo era “un fraude constitucional”.

La diputada Constanza Schönhaut (Frente Amplio), incluso, hizo reserva de constitucionalidad, mientras que su par de partido Jorge Brito (FA) también advirtió que si se cerraba el debate sin respetar los tiempos de discusión se generaba un nuevo vicio de tramitación.

“Aquí se está llevando una estrategia de último momento... con estas indicaciones sustitutivas (del gobierno), se pretende hacer caer cada uno de los aportes que hemos hecho... Efectivamente, hay indicaciones que son inadmisibles..., pero lo que no puede ocurrir es lo que usted está haciendo, presidente: prohibir la discusión, a través de un acto dictatorial”, dijo el diputado Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD) al dirigirse a Romero.

El diputado Boris Barrera (PC) le reclamó al oficialismo no ser “engañosos”. “El problema es que el gobierno le colocó suma urgencia, y eso da poco tiempo para poder trabajar. Y las indicaciones que metimos hasta el lunes fueron de acuerdo a un texto que teníamos la semana pasada. Hoy día tenemos un texto distinto, que apareció a las 11 de la mañana”.

Podio de indicaciones

El problema es que hasta ayer en la tarde seguían presentándose estas solicitudes de cambios al texto.

Si bien el primer comparado (una minuta esquemática que expone visualmente la legislación actual, el proyecto del gobierno y las proposiciones parlamentarias) se cerró con 1.295 enmiendas, la cifra podría llegar fácilmente a las 1.500.

Incluso, la cifra sería mayor, ya que por un problema de forma, pues no estaban debidamente firmadas, las más de 200 indicaciones del PDG y la DC no fueron admitidas a trámite. Ambas bancadas pretendían reingresarlas en la misma Comisión de Hacienda.

Considerando solamente las que figuraban en el comparado, el diputado Barrera (PC) fue uno de los que más presentó con alrededor de 170 enmiendas, mientras que su par de bancada Nathalie Castillo (PC) ingresó otras 164. Por su parte, Brito (FA) contabilizaba 85, mientras que Jaime Araya (Ind. PPD) otras 70.

Esta masiva presentación de modificaciones fue duramente criticada por los diputados oficialistas. Incluso, el diputado Diego Schalper (jefe de bancada de RN) lo calificó “como un fraude al reglamento, un abuso respecto a los funcionarios de la Cámara, un abuso respecto al Congreso”.

Hacienda con la DC

Luego de la molestia democratacristiana con el Ejecutivo por no considerar la propuesta que llevaron hasta La Moneda, este martes en la Cámara se juntaron los diputados de la Falange con integrantes del Ministerio de Hacienda, como el exdiputado Felipe Donoso (UDI).

El gremialista llegó al equipo del ministro Quiroz para reforzar su relación con el Congreso y almorzó con los diputados del comité que integran miembros de la DC e independientes.

Allí, dicen conocedores del encuentro, el exdiputado les planteó la apertura del gobierno de Kast para conversar en materias de invariabilidad y contribuciones, aunque les recalcó que este último aspecto es uno de las ideas matrices con las que trabaja el Ejecutivo.

Cerca del término de la reunión se sumó el ministro Jorge Quiroz, quien previamente se había reunido con los parlamentarios UDI. No alcanzó a estar mucho tiempo, ya que luego se debió sumar a la Comisión de Hacienda. Eso sí, se comprometió a sostener un desayuno a primera hora de este miércoles con los diputados democratacristianos.