Fech acusa al gobierno de “criminalizar, reprimir y asustar” a los estudiantes tras disturbios en la marcha

Disturbios, heridos y 35 detenidos dejó la movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) este miércoles en la Alameda. La situación ha generado gran preocupación en la oposición, desde donde acusaron un “uso excesivo de la fuerza” policial y “represión desmedida”. Esto considerando además, que una estudiante resultó gravemente herida.

Desde el sector estudiantil el análisis es similar. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) Laura Mlynarz, calificó como “preocupante que el gobierno ponga el foco y priorice reprimir a los estudiantes en vez de escuchar las consignas claras que tenemos”.

Tras la ceremonia de asunción de sus funciones, Mlynarz explicó que las manifestaciones del miércoles se dieron a propósito de “los recortes que se plantean en las distintas carteras ministeriales, el proyecto de Escuelas Protegidas y también la megarreforma”.

En esa línea, condenó la “represión” que -indicó- se registró “hacia un movimiento estudiantil amplio, con grandes mayorías y sumamente legítimo”.

“El gobierno responde gastando gran parte de los recursos del Estado en criminalizar, en desmovilizar, en reprimir y en asustar a los estudiantes de Chile” , sostuvo.

Para la líder estudiantil, el Ejecutivo debiese “preocuparse realmente de las demandas que tenemos, donde las prioridades deberían estar en gastar recursos para mejorar la educación pública y para mejorar el sistema de salud”.

Por otra parte, criticó que en materia de seguridad, “no puede ser que las únicas medidas que se tomen sean en torno a la criminalización del movimiento estudiantil”. “Nos parece preocupante”, indicó.

Mlynarz dijo estar consciente de que su gestión será “muy desafiante”, aunque recalcó que, “lo importante es siempre tener procesos de trabajo colaborativo conjunto, que la federación vuelva a ser de todos los estudiantes de la Universidad de Chile”.