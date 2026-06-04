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    TGR informa que comenzó embargo de bienes raíces a deudores del CAE en tres regiones del país

    La medida ya fue aplicada en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos; y se extenderá al resto de Chile durante los próximos días, señalaron desde la Tesorería General de la República.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    TGR informa que inició embargo de bienes raíces de deudores del CAE en tres regiones del país

    La Tesorería General de la República (TGR) informó este jueves que comenzó a ejecutar embargos de bienes raíces en el proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

    La medida sigue en línea con el plan de acción de la entidad para regularizar una deuda que momentos previos al comienzo de estas acciones ascendía a unos $4 billones en 2025.

    En ese sentido, y previo a las medidas detalladas esta jornada, ya se había iniciado previamente embargos y retenciones a deudores del CAE con ingresos superiores a los $5 millones.

    Desde la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda explicaron que la acción fue ejecutada contra aquellos que durante las semanas anteriores no regularizaron su situación tras ser primeramente notificados.

    “Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días”, detallaron desde la TGR.

    El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente”, explicaron sobre estas acciones.

    Por otro lado, el embargo de bienes se suma a medidas como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza, las que ya habrían sido aplicadas en este contexto con anterioridad.

    En ese sentido, desde la entidad realizaron un llamado a informarse a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles.

    Más sobre:CAETGREmbargosBienes raícesDeudores

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