SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    El plan de acción considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    cae

    La Tesorería General de la República (TGR) inició un proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), en el contexto que este pasivo ha crecido significativamente en los últimos años, alcanzando la deuda actualmente los $4 billones en 2025, multiplicándose por ocho respecto de 2018.

    Según indica la TGR, al día de hoy más de 550 mil personas mantienen deudas CAE en mora, donde el Estado actúa como aval, es decir, cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos.

    El plan de acción considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales.

    En dicho marco, la TGR hace un llamado a los deudores a ponerse al día, ya sea pagando su deuda o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos. El objetivo es facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones.

    Morosos con ingresos superiores a $5.000.000

    En el caso de los deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde este lunes comienza el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago, informó la TGR.

    En este contexto, se comienzan a implementar medidas orientadas a promover la regularización de estas deudas, considerando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor.

    Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente.

    Convenios de pago y morosos en el extranjero

    La Tesorería informó que los convenios de pago están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

    Para acceder, TGR ha habilitado la plataforma tgr.cl/cae, donde es posible realizar trámites y consultas utilizando Clave Única o Clave Tributaria.

    En caso de no contar con información de renta disponible, las personas pueden adjuntar el certificado de Operación Renta y si es que no declaran renta, el certificado de cotizaciones previsionales, a través de la Oficina Virtual. Asimismo, quienes registren ingresos, pero actualmente se encuentren cesantes, pueden acreditar su situación por la misma vía.

    Para quienes residen en el extranjero y no registran cotizaciones previsionales en Chile, también existe la opción de gestionar su convenio de pago de manera remota, presentando la documentación requerida que acredite dicha situación. Finalmente, la institución reitera el llamado a informarse y utilizar los canales disponibles, tanto en la plataforma tgr.cl/cae como de forma presencial en sus oficinas, con el fin de regularizar las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado.

    Más sobre:CAETesorería General de la RepúblicaTGREducación SuperiorEducaciónUniversidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Abogado de Galvarino Apablaza presenta denuncia ante Naciones Unidas para evitar su detención y extradición a Chile

    Jara arremete contra megaproyecto de Reconstrucción de Kast y acusa que “en eso hay mucha soberbia”

    Metro retoma servicio de Línea 4A: suspensión afectó a la totalidad del tramo

    Lo más leído

    1.
    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    2.
    Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

    Interrupción en Línea 4 del Metro obliga a operar con servicio parcial tras emergencia en estación Vicente Valdés

    3.
    “Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

    “Ofensa moral grave”: Comunidad Palestina de Chile rechaza participación de empresa israelí en Fidae 2026

    4.
    Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

    Rincón defiende suspensión de gas argentino por incumplir normas de calidad y afirma que la situación está controlada

    5.
    La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña

    La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional
    Chile

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años
    Negocios

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile
    Tendencias

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev
    El Deportivo

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX
    Cultura y entretención

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar
    Mundo

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua