Trump dice que hablará con el presidente de Taiwán en un nuevo desafío para las relaciones entre Washington y Beijing

El presidente chino, Xi Jinping, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, a la llegada de Trump al complejo de Zhongnanhai, en Beijing, capital de China, el 15 de mayo de 2026. Xi y Trump sostuvieron el viernes una reunión privada en Beijing. Foto: Xinhua

El presidente Donald Trump dijo que hablaría con su homólogo de Taiwán, Lai Ching-te, sobre una posible venta de armas, una medida considerada sin precedentes para un líder estadounidense que desafía las relaciones de Estados Unidos con China.

Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no se han comunicado directamente desde que Washington transfirió el reconocimiento diplomático de Taipéi a Beijing en 1979.

Trump violó esa norma cuando recibió una llamada de felicitación de la entonces presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, tras ganar las elecciones presidenciales de 2016. Las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán se consideran, por lo demás, no oficiales y se llevan a cabo a través de representaciones diplomáticas en Washington y Taipéi que carecen de estatus diplomático oficial.

China reclama a Taiwán como su territorio y no ha descartado tomarlo por la fuerza. Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo a la isla autónoma y está obligado por ley a proporcionarle medios de autodefensa, pero ha mantenido un equilibrio con el mantenimiento de relaciones diplomáticas con China.

El presidente Lai, que asumió el cargo en 2024, está impulsando una de las iniciativas más enérgicas de los últimos años para reforzar la defensa de la isla.

El presidente chino, Xi Jinping, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, a la llegada de Trump al complejo de Zhongnanhai, en Beijing, capital de China, el 15 de mayo de 2026. Xi y Trump sostuvieron el viernes una reunión privada en Beijing. Foto: Xinhua Li Xiang

“Hablaré con él”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews en Maryland antes de abordar el Air Force One cuando le preguntaron sobre Lai. “Hablo con todos... Trabajaremos en eso, en el problema de Taiwán”.

Se trató de la segunda vez en una semana que Trump dice que tiene la intención de hablar con Lai, disipando las especulaciones iniciales de que su primera mención al respecto después de reunirse con el líder chino Xi Jinping la semana pasada fue un lapsus verbal.

Según una persona familiarizada con el asunto, que habló con la agencia Reuters, aún no se había programado una llamada entre los líderes.

Al ser preguntado sobre la posible conversación entre Trump y Lai, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró el jueves que China “se opone firmemente a los intercambios oficiales entre Estados Unidos y Taiwán”, así como a la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

El líder chino Xi Jinping se esforzó por convertir a Taiwán en un tema central de su cumbre de dos días con Trump en Beijing la semana pasada. “Subrayó ante el presidente Trump que la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijeron funcionarios chinos en un comunicado tras la reunión de ambos líderes.

China insta a Estados Unidos a “dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas en Taiwán”, dijo el portavoz.

Funcionarios de la administración norteamericana han señalado que Trump ha aprobado la venta de más armas a Taiwán que cualquier otro presidente estadounidense. Pero también ha elogiado repetidamente su relación con Xi, calificándola de “maravillosa”.

Tras su viaje a Beijing la semana pasada, Trump afirmó que aún no ha decidido si procederá con una importante venta de armas a Taiwán por un valor de hasta 14.000 millones de dólares, lo que aumenta la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense a la isla.

Según un informe del Financial Times, Beijing está retrasando la visita propuesta del alto funcionario de política del Pentágono, Elbridge Colby, alegando que no puede aprobarla hasta que Trump decida cómo procederá con el acuerdo de venta de armas.

Cualquier conversación directa entre Estados Unidos y Taiwán normalmente enojaría a China, que considera la isla como su propio territorio.

Sin embargo, el lenguaje de Trump ha enviado señales contradictorias a Taipéi. Si bien Lai ha acogido con satisfacción la oportunidad de hablar con Trump, la referencia del presidente estadounidense al “problema de Taiwán” se hace eco de la terminología de Beijing.

Lai, a quien Beijing considera un separatista, dijo el miércoles que si tuviera la oportunidad de hablar con Trump, le diría que su gobierno está comprometido a mantener el statu quo en el estrecho de Taiwán y que era China la que estaba socavando la paz con su enorme acumulación militar en el Indo-Pacífico.

“Ningún país tiene derecho a anexar Taiwán. El pueblo de Taiwán persigue un estilo de vida democrático y libre, y la democracia y la libertad no deben considerarse una provocación”, dijo Lai.

Además, señaló que los canales de comunicación entre Taipéi y Washington “siempre han estado abiertos”. “Es China quien actúa como un factor perturbador de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, dijo Lai, y agregó que “la adquisición de armamento militar de Estados Unidos” era necesaria para salvaguardar Taiwán.

“Esperamos que estos esfuerzos militares puedan continuar”, añadió Lai.

Según la legislación estadounidense, Washington está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, y tanto los legisladores republicanos como los demócratas de Estados Unidos han instado a la administración Trump a que continúe con la venta de armas.

Esta isla de 23 millones de habitantes es el cuarto socio comercial más importante de Estados Unidos, después de China, que cuenta con 1.400 millones de habitantes. Gran parte de ese comercio se basa en las exportaciones a Estados Unidos de semiconductores avanzados, que impulsan la economía global.