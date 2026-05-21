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    Trump anuncia el despliegue de 5.000 soldados adicionales en Polonia

    El presidente de Estados Unidos informó la medida tras una reunión de representantes de Defensa de ambos países en Washington, y luego de que hace algunos días cancelara el plan original de envío de tropas ante las críticas del canciller alemán a la guerra con Irán.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Donald Trump. Foto: Archivo. Li Yuanqing

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, días después de haber cancelado el plan original de envío de tropas a causa de su disputa con Alemania tras la crítica del canciller alemán sobre la guerra en Irán.

    “A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia”, señaló el mandatario en un breve mensaje en sus redes sociales, sin entregar mayores detalles.

    La declaración se conoce luego de un encuentro celebrado en la capital federal entre representantes de Defensa de los dos países, entre los cuales estuvieron el viceministro polaco Cezary Tomczyk y el jefe de planificación estratégica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Thomas Curtis.

    “Washington. Una intensa jornada de conversaciones sobre seguridad y el futuro de la alianza polaco-estadounidense. (...) Los temas fueron concretos: la presencia de las tropas estadounidenses en Polonia, la cooperación entre las industrias de defensa, las nuevas tecnologías militares y el refuerzo de la flanco oriental de la OTAN”, detalló Tomczyk en sus redes sociales.

    La medida surge dos días después de que el vicepresidente JD Vance informara que el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia se había retrasado.

    “No es una reducción. Es solo un retraso habitual en la rotación (de tropas) que a veces ocurre en estas situaciones”, señaló, tras afirmar que la política exterior de la Administración Trump no consiste en “recompensar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ni castigar a un país como Polonia”.

    El mandatario republicano canceló hace una semana el despliegue de militares en Polonia, después de que el Pentágono anunciara la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, luego de que el canciller alemán Friedrich Merz criticara la operación contra Irán.

    Cabe consignar que la Casa Blanca ha estado revisando su presencia militar en Europa ante las exigencias de Trump a la OTAN para que asuma un papel más importante en la defensa del continente.

    Más sobre:Donald TrumpPoloniaEstados UnidosSoldadosCezary TomczykJD VanceFriedrich MerzMundo

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