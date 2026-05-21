Con cerca de 500 hectáreas afectadas: continúa alerta amarilla para Antuco por incendio forestal

El siniestro “711-Rucue”, que se mantiene en combate desde el 20 de mayo, ya acumula una superficie de 486 hectáreas consumidas en Antuco, Región del Biobío.

Durante este jueves, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resolvió mantener la alerta amarilla en la comuna, declarada pasadas las 20:00 horas del miércoles.

En terreno se encuentran desplegadas Compañías del Cuerpo de Bomberos de Antuco, Quilleco y Huepi; una brigada, un skidder y tres técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf); una brigada CMPC; dos brigadas y un técnico de Arauco y dos furgones más tres motos de Carabineros.

Tras la emergencia se habilitó el albergue Víctor Ríos Ruiz, que cuenta con la capacidad de recibir a 36 personas . El último reporte de Senapred indicó que hay tres individuos alojados en el salón parroquial de la comuna, más 12 evacuados.

“Gracias a dios no tenemos casas afectadas, no tenemos que lamentar daños a la vida humana tampoco ”, destacó el director regional de Conaf de Biobío, Álvaro González. La autoridad señaló que el trabajo en terreno está rindiendo frutos, y que los “está ayudando el clima”, con una temperatura que bajó y un viento Puelche que se desplazó.

De esta forma, González afirmó que estos factores contribuyen para una potencial total extinción de las llamas mañana, con más recursos.