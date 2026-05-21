Conaf destaca “condiciones meteorológicas favorables” para combate de incendio forestal en Antuco

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Región del Biobío, Álvaro González, informó este jueves sobre “condiciones meteorológicas favorables” que han facilitado las labores de combate del incendio que ha consumido 60,7 hectáreas y mantiene a la comuna de Antuco en alerta amarilla desde el pasado miércoles.

El siniestro forestal denominado “711-Rucue”, se mantiene en combate por parte de los organismos de emergencia, en específico, dos equipos técnicos de Conaf y compañías de bomberos de Antuco y Quilleco, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“Las condiciones meteorológicas han sido más favorables durante esta jornada. El viento que se presentó la tarde de ayer disminuyó su intensidad a menos de la mitad durante esta mañana y rotó hacia componente sur-este, situación que ha contribuido positivamente a las labores de control. Asimismo, las temperaturas también han mostrado una disminución", sostuvo González.

Debido a la peligrosidad de las llamas, se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y se solicitó la evacuación del sector Alto Rucue, la que dejó a tres personas albergadas y 14 personas evacuadas.

“Actualmente, se mantiene el despliegue de recursos en combate, con apoyo de Bomberos, una brigada de Conaf trabajando en el lugar y otras dos brigadas de Arauco en desplazamiento hacia el sector”, precisó el funcionario de la Conaf.