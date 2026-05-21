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    Indagan hallazgo de cadáver en el canal Santa Marta en Maipú

    Trabajadores de EFE localizaron al fallecido y dieron aviso a las autoridades policiales.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial, de archivo Diego Martin

    Un cadáver fue hallado por trabajadores en el canal Santa Marta de Maipú, en el camino hacia Melipilla, durante la mañana de este jueves.

    Se trata de un hombre mayor de edad, que se encontraba difunto en el cauce y fue encontrado por empleados de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

    “Al sacarlo del interior pudieron detectar y verificar que esta persona no mantenía sus signos vitales”, explicó el mayor Felipe Schulz, de la 25° Comisaría de Carabineros de Maipú.

    De acuerdo con la autoridad policial, la persona fallecida está actualmente identificada como un NN, al no tener su identificación. En primera instancia no habría participación de terceras personas en el suceso, según detallan desde Carabineros.

    El Ministerio Público dispuso al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para efectuar las pericias respectivas, además del Servicio Médico Legal. En paralelo, se ejecutan diligencias autónomas de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), para verificar si hay cámaras y dilucidar lo ocurrido.

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