El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba aceptó una oferta de ayuda estadounidense por US$100 millones, aunque señaló que todavía no está claro si Washington aceptará las condiciones planteadas por La Habana.

“Dicen que la han aceptado. Ya veremos si eso significa que” saldrá bien, declaró Rubio a periodistas, en medio de un escenario marcado por la tensión entre ambos países.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan uno de sus momentos más complejos de los últimos años, en medio de las sanciones económicas impuestas por Washington y la profunda crisis que enfrenta la isla.

Rubio afirma que Cuba aceptó ayuda de EE.UU. por US$100 millones, pero falta definir condiciones [e]JOAQUIN HERNANDEZ

En ese contexto, la eventual aceptación de una ayuda estadounidense abre un escenario inusual de cooperación entre ambos gobiernos, aunque condicionado por las exigencias de La Habana y por la decisión final de la administración de Donald Trump.

Rubio llama “fugitivo” a Raúl Castro

Rubio también calificó al expresidente cubano Raúl Castro como un “fugitivo” de la justicia estadounidense, en medio de la ofensiva judicial abierta en Florida por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

La acusación contra Castro apunta al ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas cubanos. En el hecho murieron cuatro integrantes del grupo, compuesto por exiliados cubanos que realizaban vuelos desde Miami.

En ese momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Según la imputación, habría ordenado o autorizado la operación aérea ejecutada por la Fuerza Aérea cubana.

El caso ha sido durante décadas uno de los episodios más sensibles entre Estados Unidos y Cuba. Mientras La Habana sostuvo que las avionetas violaron su espacio aéreo, organismos internacionales concluyeron posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales.