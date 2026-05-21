Kast llama a líderes políticos a “recuperar el amor por Chile” durante conmemoración de las Glorias Navales

El Presidente José Antonio Kast llamó a recuperar el “amor por Chile” durante la conmemoración del 147 aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y el Día de las Glorias Navales, instancia en la que destacó la vigencia del legado de Arturo Prat.

Tras presenciar el desfile realizado en Valparaíso, el Mandatario agradeció al comandante en jefe de la Armada por la presentación y resaltó el carácter ciudadano del homenaje a los héroes navales.

“Hoy día se cumplen 140 años de la entrega del monumento, monumento que fue financiado por todos los chilenos”, señaló Kast, destacando que al lugar concurren personas “comunes y corrientes” para rendir homenaje.

Consultado por cómo se interpretan actualmente los valores de la gesta del 21 de mayo de 1879, el Presidente sostuvo que siguen plenamente vigentes en el Chile actual.

Kast llama a “recuperar el amor por Chile” durante conmemoración de las Glorias Navales

“La lealtad, el patriotismo, el honor, el compromiso, no solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras fuerzas policiales, sino en cada chileno”, afirmó.

En esa línea, Kast sostuvo que la ciudadanía reconoce y agradece la labor de las instituciones armadas, especialmente de la Armada, en el marco de esta conmemoración.

Llamado a la clase política

Al ser consultado por si existe patriotismo en la clase política, el Presidente destacó que en la ceremonia estaban representados distintos poderes e instituciones del Estado.

“Hoy día los poderes del Estado están aquí representados. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional”, señaló.

A partir de ello, Kast hizo un llamado directo a los liderazgos políticos del país a recuperar un sentido de compromiso común.

“Es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias” , sostuvo.

Kast llama a “recuperar el amor por Chile” durante conmemoración de las Glorias Navales DEDVI MISSENE

El Mandatario agregó que ese compromiso debe inspirarse en el ejemplo de Arturo Prat, apuntando a la necesidad de trabajar por el desarrollo del país.

“Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación”, afirmó.

Finalmente, Kast agradeció la transmisión del evento a todo Chile y llamó a la ciudadanía a visitar el monumento a los héroes navales en Valparaíso, en el camino hacia los 150 años de la conmemoración.