Escuadrilla Halcones de la FACh se presentará en Colina por los 130 años de la comuna. Imagen: FACH

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) confirmó la presentación de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones en la comuna de Colina, Región Metropolitana, el próximo 25 de mayo, como parte de las actividades oficiales por la conmemoración de los 130 años de la fundación de aquel municipio.

La convocatoria será de carácter abierto y gratuito para toda la ciudadanía. El evento se iniciará a las 13:30 horas y el punto de observación principal estará ubicado en las inmediaciones de la Parroquia Inmaculada Concepción.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, destacó el carácter comunitario de la actividad.

“Queremos que estos 130 años de Colina se vivan con orgullo, alegría y actividades que permitan reunir a las familias. La presentación de los Halcones será un espectáculo de primer nivel y una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar juntos de una experiencia inolvidable”, señaló.

En tanto, los residentes locales expresaron su entusiasmo por presenciar la actividad de carácter familiar.