TGR comienza embargos y retenciones para más de mil deudores del CAE que poseen ingresos superiores a los $5 millones

La Tesorería General de la República (TGR) informó este jueves que inició con el proceso de embargo y retenciones de aquellos deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los cinco millones de pesos.

El proceso de notificación se habría iniciado el pasado 6 de abril, según detalló la entidad.

“ Hacemos presente que TGR está facultada legalmente para proceder al embargo de bienes que permitan asegurar el pago de los créditos fiscales adeudados y que estos embargos pueden recaer en diversos activos de los deudores, como cuentas bancarias, facturas o bienes raíces, entre otros”, detalló el jefe de la división de cobranzas de la TGR, Aquiles Jara.

Según las cifras que maneja la entidad, las actuales acciones se concentran en un universo de 1.340 personas, las que están en el segmento de mayores ingresos y que, a pesar de recibir la notificación antes señalada, no han ejercido el pago .

Por otro lado, la entidad también detalló que estas estrategias de cobro han permitido durante 2026 alcanzar una recaudación total por más de $20 mil millones de pesos.

“Solo durante el mes de abril se han regularizado más de 7.500 convenios asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), alcanzando una recaudación total superior a los $8.400 millones”, agregaron al respecto.

Particularmente en el segmento de personas con ingresos sobre los cinco millones, la recaudación ha alcanzado pagos por $2.400 millones, los que han sido efectuados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos.